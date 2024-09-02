Ворог обстріляв Дніпро. Одна людина загинула, ще троє поранені (оновлено)
Пізно ввечері понеділка, 2 вересня, російські загарбники атакували Дніпро.
Про це повідомив у Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі відомо про пошкодження житлових будинків в одному з районів Дніпра", - розповів посадовець.
Зазначимо, що о 22:02 Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль на Дніпро.
Оновлена інформація
Згодом очільник Дніпропетровської ОВА Лисак повідомив, що внаслідок удару військ РФ по Дніпру загинула одна людина, ще троє постраждали.
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Александр Чуднивец #474549
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Kravchenko Igor
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Dnipro #530906
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Anton #593881
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