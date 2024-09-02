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Новини Війна
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Ворог обстріляв Дніпро. Одна людина загинула, ще троє поранені (оновлено)

вибухи, дим

Пізно ввечері понеділка, 2 вересня, російські загарбники атакували Дніпро.

Про це повідомив у Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі відомо про пошкодження житлових будинків в одному з районів Дніпра", - розповів посадовець.

Зазначимо, що о 22:02 Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль на Дніпро.

Оновлена інформація

Згодом очільник Дніпропетровської ОВА Лисак повідомив, що внаслідок удару військ РФ по Дніпру загинула одна людина, ще троє постраждали. 

Читайте також: У передмісті Дніпра пролунав вибух: Знищено російський розвіддрон (оновлено)

Автор: 

Дніпро (3266) обстріл (28378)


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у Запоріжжі теж приліт...
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02.09.2024 23:07 Відповісти
Ну так сьогодні пересидент приїздив.
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02.09.2024 23:19 Відповісти
Обісьцяного від лисака три роки чекають
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02.09.2024 23:19 Відповісти
Учитывая сколько корея а потом и иран передадут ракет баллистических рашке то будет весело осенью и зимой
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02.09.2024 23:42 Відповісти
 
 