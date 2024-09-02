Ворог обстріляв Дніпро. Одна людина загинула, ще троє поранені (оновлено)

Пізно ввечері понеділка, 2 вересня, російські загарбники атакували Дніпро.

Про це повідомив у Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі відомо про пошкодження житлових будинків в одному з районів Дніпра", - розповів посадовець.

Зазначимо, що о 22:02 Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль на Дніпро.

Оновлена інформація

Згодом очільник Дніпропетровської ОВА Лисак повідомив, що внаслідок удару військ РФ по Дніпру загинула одна людина, ще троє постраждали.

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