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У передмісті Дніпра пролунав вибух: Знищено російський розвіддрон (оновлено)

У передмісті Дніпра вибух

Удень 19 серпня у передмісті Дніпра чутно вибух. 

Про це повідомили кореспонденти "Суспільного", інформує Цензор.НЕТ.

У Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу. 

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

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Оновлена інформація 

"У області знищено ворожий розвідувальний дрон. ПвК "Схід", дякуємо за захист", - повідомив пізніше очільник ОВА Сергій Лисак.

Автор: 

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