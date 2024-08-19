У передмісті Дніпра пролунав вибух: Знищено російський розвіддрон (оновлено)
Удень 19 серпня у передмісті Дніпра чутно вибух.
Про це повідомили кореспонденти "Суспільного", інформує Цензор.НЕТ.
У Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу.
Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
Оновлена інформація
"У області знищено ворожий розвідувальний дрон. ПвК "Схід", дякуємо за захист", - повідомив пізніше очільник ОВА Сергій Лисак.
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