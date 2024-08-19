У передмісті Дніпра пролунав вибух: Знищено російський розвіддрон (оновлено)

Удень 19 серпня у передмісті Дніпра чутно вибух.

Про це повідомили кореспонденти "Суспільного", інформує Цензор.НЕТ.

У Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу.

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни знищили МіГ-29 у Дніпрі: без людських втрат, - Ігнат

Оновлена інформація

"У області знищено ворожий розвідувальний дрон. ПвК "Схід", дякуємо за захист", - повідомив пізніше очільник ОВА Сергій Лисак.