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Новости Война
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В пригороде Днепра раздался взрыв: Уничтожен российский разведдрон (обновлено)

У передмісті Дніпра вибух

Днем 19 августа в пригороде Днепра слышен взрыв.

Об этом сообщили корреспонденты "Суспільного", информирует Цензор.НЕТ.

В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

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Обновленная информация

"В области уничтожен вражеский разведывательный дрон. ЧВК "Схід", спасибо за защиту", - сообщил позже руководитель ОВА Сергей Лысак.

Автор: 

взрыв (6728) Днепр (4407)


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