В пригороде Днепра раздался взрыв: Уничтожен российский разведдрон (обновлено)
Днем 19 августа в пригороде Днепра слышен взрыв.
Об этом сообщили корреспонденты "Суспільного", информирует Цензор.НЕТ.
В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
Обновленная информация
"В области уничтожен вражеский разведывательный дрон. ЧВК "Схід", спасибо за защиту", - сообщил позже руководитель ОВА Сергей Лысак.
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