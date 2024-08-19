В пригороде Днепра раздался взрыв: Уничтожен российский разведдрон (обновлено)

Днем 19 августа в пригороде Днепра слышен взрыв.

Об этом сообщили корреспонденты "Суспільного", информирует Цензор.НЕТ.

В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

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"В области уничтожен вражеский разведывательный дрон. ЧВК "Схід", спасибо за защиту", - сообщил позже руководитель ОВА Сергей Лысак.