Враг обстрелял Днепр. Один человек погиб, еще трое ранены (обновлено)
Поздно вечером понедельника, 2 сентября, российские захватчики атаковали Днепр.
Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас известно о повреждении жилых домов в одном из районов Днепра", - рассказал чиновник.
Больше информации о последствиях обстрела он пообещал предоставить утром вторника, 3 августа.
Отметим, что в 22:02 Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростной цели на Днепр.
Обновленная информация
Впоследствии глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил, что в результате удара войск РФ по Днепру погиб один человек, еще трое пострадали.
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Александр Чуднивец #474549
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Kravchenko Igor
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Dnipro #530906
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Anton #593881
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