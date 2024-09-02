Враг обстрелял Днепр. Один человек погиб, еще трое ранены (обновлено)

Поздно вечером понедельника, 2 сентября, российские захватчики атаковали Днепр.

Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас известно о повреждении жилых домов в одном из районов Днепра", - рассказал чиновник.

Больше информации о последствиях обстрела он пообещал предоставить утром вторника, 3 августа.

Отметим, что в 22:02 Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростной цели на Днепр.

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Впоследствии глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил, что в результате удара войск РФ по Днепру погиб один человек, еще трое пострадали.