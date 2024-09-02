За сутки оккупанты били по 10 населенным пунктам Запорожской области, атаковали Куцурубскую громаду Николаевской области.
За сутки российские войска атаковали Запорожскую область 171 раз, используя авиацию, беспилотники, РСЗО и артиллерию, пострадавших среди мирного населения нет. В течение воскресенья, 1 сентября, российская армия обстреливала территории Куцурубской громады на Николаевщине. Там повреждены 4 дома.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По информации начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, войска РФ 171 раз обстреляли 10 населенных пунктов.
В частности:
- осуществлено 4 авиаудара по Лобковому, Пятихаткам и Новоандреевке.
- 95 беспилотников различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоданиловку и Полтавку.
- 3 обстрела из РСЗО накрыли Гуляйполе, Новоданиловку и Работино.
- 69 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки, Преображенки, Новоданиловки и Полтавки.
В николаевской области под вражеский огонь попала Куцурубская громада, рассказал начальник ОВА Виталий Ким.
Вчера, 1 сентября, в 07:30 и 08:57 враг направил дроны типа FPV, а в 08:33, 19:58 и 21:04 наносил артиллерийские обстрелы по Куцурубской громаде. В результате с. Солончаки повреждены четыре жилых дома. Пострадавших нет.
Также отмечается, что в ночь на 2 сентября силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожено два БПЛА типа "Shahed 131/136".
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