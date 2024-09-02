За добу окупанти били по 10 населених пунктах Запорізької області, атакували Куцурубську громаду Миколаївської області

За добу російські війська атакували Запорізьку область 171 раз, використовуючи авіацію, безпілотники, РСЗВ та артилерію, постраждалих серед мирного населення немає. Протягом неділі, 1 вересня, російська армія обстрілювала території Куцурубської громади на Миколаївщині. Там пошкоджено 4 будинки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, війська РФ 171 раз обстріляли 10 населених пунктів.

Зокрема:

здійснено 4 авіаудари по Лобковому, Пʼятихатках та Новоандріївці.

95 безпілотників різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоданилівку та Полтавку.

3 обстріли з РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоданилівку та Роботине.

69 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Преображенки, Новоданилівки та Полтавки.

У миколаївській області під ворожий вогонь потрапила Куцурубська громада, розповів начальник ОВА Віталій Кім.

Вчора, 1 вересня, о 07:30 та 08:57 ворог направив дрони типу FPV, а о 08:33, 19:58 та 21:04 наносив артилерійські обстріли по Куцурубській громаді. У результаті с. Солончаки пошкоджено чотири житлові будинки. Постраждалих немає.

Також зазначається, що в ніч на 2 вересня силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області знищено два БПЛА типу "Shahed 131/136".

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