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Окупанти випустили 66 БпЛА по населених пунктах Запоріжжя, загалом за добу атакували область 164 рази

Обстріли на Запоріжжі

Упродовж доби окупанти 164 рази били по 10 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, для атак росіяни застосовували авіацію, БпЛА різної модифікації, РСЗВ та артилерію.

  • Війська рф здійснили авіаудар по Левадному.
  • 66 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.
  • 8 обстрілів РСЗВ накрили Оріхів, Малу Токмачку та Роботине.
  • 89 артобстрілів завдано по території Приморського, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного, Преображенки та Новоданилівки.

Повідомляється, що надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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Автор: 

обстріл (28365) Запорізька область (3588)


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01.09.2024 09:53 Відповісти
 
 