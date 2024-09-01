Оккупанты выпустили 66 БпЛА по населенным пунктам Запорожской области, всего за сутки атаковали область 164 раза

В течение суток оккупанты 164 раза били по 10 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, для атак россияне применяли авиацию, БпЛА различной модификации, РСЗО и артиллерию.

Войска рф совершили авиаудар по Левадному.

66 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.

8 обстрелов РСЗО накрыли Орехов, Малую Токмачку и Работино.

89 артобстрелов нанесено по территории Приморского, Гуляйполя, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного, Преображенки и Новоданиловки.

Сообщается, что поступило 14 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

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