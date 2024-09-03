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Росіяни атакували Дніпро ракетами: один загиблий, шестеро постраждалих

Дніпро

Росіяни ввечері 2 вересня завдали ракетного удару по Дніпру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Внаслідок вчорашньої ракетної атаки на Дніпро маємо 51-річного загиблого.

Шестеро людей постраждали. З них один 37-річний чоловік залишається у лікарні. Інші оговтуватимуться вдома", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також знищено 3 автівки, ще 12 зазнали пошкоджень. Крім того, побиті вікна у дитячому садочку та сімох приватних будинках. Пошкоджене підприємство.

Обстріл регіону

Вчора ввечері не вщухали обстріли також на Нікопольщині. Ворог цілив по населених пунктах району з РСЗВ "Град", важкої артилерії. Бив і дронами-камікадзе. У Нікополі та Марганецькій громаді зачепив інфраструктуру. Головне – без жертв.

Зранку військо противника поновило удари по Нікополю. Пошкоджена адмінбудівля. Обстеження території триває.

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Дніпро (3266) обстріл (28378) Дніпропетровська область (3704)


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В Дніпрі влучили не тільки в приватний сектор. Місцева влада не дає в прессу справжніх подій, вони думають що орки не знають куди летять ракети, чи ті хто їх наводив в Дніпрі не скажуть куди ракети влучили, чи мало у нас ждунів параши, які все розкажуть?
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03.09.2024 10:10 Відповісти
 
 