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У Дніпрі ліквідували наслідки ракетного удару. ФОТОрепортаж

Рятувальники Дніпра ліквідували наслідки ракетного удару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

Унаслідок нічної атаки 1 людина загинула, 6 отримали травми різних ступенів важкості.

Знищено 3 автомобілі та ще 12 пошкоджені. Вибуховою хвилею вибито вікна в одному з дошкільних навчальних закладів та житлових будинках.

"На місці події виникла пожежа, яку рятувальники оперативно приборкали", - зазначили у відомстві.

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Удар по Дніпру 2 вересня
Удар по Дніпру 2 вересня
Удар по Дніпру 2 вересня
Удар по Дніпру 2 вересня
Удар по Дніпру 2 вересня

Автор: 

Дніпро (3274) обстріл (28472)


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Тварюки.
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03.09.2024 09:42 Відповісти
Просто расєяне!
показати весь коментар
03.09.2024 10:36 Відповісти
 
 