У Дніпрі ліквідували наслідки ракетного удару. ФОТОрепортаж

Рятувальники Дніпра ліквідували наслідки ракетного удару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

Унаслідок нічної атаки 1 людина загинула, 6 отримали травми різних ступенів важкості.

Знищено 3 автомобілі та ще 12 пошкоджені. Вибуховою хвилею вибито вікна в одному з дошкільних навчальних закладів та житлових будинках.

"На місці події виникла пожежа, яку рятувальники оперативно приборкали", - зазначили у відомстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог обстріляв Дніпро. Одна людина загинула, ще троє поранені (оновлено)









