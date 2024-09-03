У Дніпрі ліквідували наслідки ракетного удару. ФОТОрепортаж
Рятувальники Дніпра ліквідували наслідки ракетного удару.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
Унаслідок нічної атаки 1 людина загинула, 6 отримали травми різних ступенів важкості.
Знищено 3 автомобілі та ще 12 пошкоджені. Вибуховою хвилею вибито вікна в одному з дошкільних навчальних закладів та житлових будинках.
"На місці події виникла пожежа, яку рятувальники оперативно приборкали", - зазначили у відомстві.
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Владтмир Пометун
показати весь коментар03.09.2024 09:42 Відповісти Мені подобається 3
Aleks Wav
показати весь коментар03.09.2024 10:36 Відповісти Мені подобається 3
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