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Внаслідок російського ракетного удару по Дніпру частково зруйновано будівлю освітнього центру, поранено 1 людину, - ОВА

вибух

Внаслідок російського ракетного удару по Дніпру частково зруйновано будівлю освітнього центру. Також постраждав 19-річний хлопець.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог атакував Дніпро. Частково зруйновано будівлю освітнього центру. 

Постраждав 19-річний хлопець. У нього множинні ссадна та перелом. Лікарі надають необхідну меддопомогу.

Окрім будівлі, потрощені 11 авто", - повідомив Лисак.

Раніше Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль на Дніпро.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі ліквідували наслідки ракетного удару. ФОТОрепортаж

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Кремлівська наволоч блефує , так як московія
не використає ніяких стратегічних ракет з двох причин.
По-перше, потенціал Росії не є співставним з потенціалом США разом з Великою Британією.
Насправді у РФ знають, що у них ракети літають через раз, а що з зарядами, то вони взагалі не знають.
Зазначу, що на відміну від США, які знайшли спосіб тестування ядерного боєзаряду без реального масштабного вибуху, то у Росії такої технології немає.
Тому у росіян не було нормальних випробувань ядерної зброї.
А без нормального випробування ніяка країна не буде застосовувати ядерну зброю, хіба що у такий момент, коли на тебе летять сотні боєголовок.
А в іншій ситуації - не буде застосовувати🙁
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20.09.2024 22:48 Відповісти
Amber Друже , бліфує як раз адміністрація , США , а ***** з своєю наволочью тільки подигрує , . Я не знаю чому , але в ліги Плюща свої зацікавлення, такі ж самі причини , з яких нам не дозволяють расхерачити Іран, . Та за Ірак вони ,потім таки сказали, дякуємо . Та і за Сурію . Ці американськи довбойоби , рахують тільки гроші. Та думають що вони решають усе . Але Світ набагато складніший , та є така ( сама потужна зброя ) як ідея, . Це я к тому , що США не хочуть розвалу раши та безладу у Ірані, вони покладаються на гроші, . А ***** використовує їхні звички , та нарцісизм.
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21.09.2024 06:24 Відповісти
Скоріше за все всі (або майже всі уряди?) очолюють члени одной глобальной групировки ( банди) , яки грають в свою ігру, і просто намагаються розвести людей.
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21.09.2024 09:52 Відповісти
 
 