Внаслідок російського ракетного удару по Дніпру частково зруйновано будівлю освітнього центру, поранено 1 людину, - ОВА
Внаслідок російського ракетного удару по Дніпру частково зруйновано будівлю освітнього центру. Також постраждав 19-річний хлопець.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог атакував Дніпро. Частково зруйновано будівлю освітнього центру.
Постраждав 19-річний хлопець. У нього множинні ссадна та перелом. Лікарі надають необхідну меддопомогу.
Окрім будівлі, потрощені 11 авто", - повідомив Лисак.
Раніше Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль на Дніпро.
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не використає ніяких стратегічних ракет з двох причин.
По-перше, потенціал Росії не є співставним з потенціалом США разом з Великою Британією.
Насправді у РФ знають, що у них ракети літають через раз, а що з зарядами, то вони взагалі не знають.
Зазначу, що на відміну від США, які знайшли спосіб тестування ядерного боєзаряду без реального масштабного вибуху, то у Росії такої технології немає.
Тому у росіян не було нормальних випробувань ядерної зброї.
А без нормального випробування ніяка країна не буде застосовувати ядерну зброю, хіба що у такий момент, коли на тебе летять сотні боєголовок.
А в іншій ситуації - не буде застосовувати🙁