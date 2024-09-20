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Почти 20 раз за день россияне атаковали Никопольщину: пострадал мужчина, повреждены многоэтажки, частные дома и АЗС. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 20 марта российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области два десятка раз. Район страдал от дронов-камикадзе и артобстрелов. Сбросил агрессор и боеприпас с БпЛА.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под ударами РФ находились Никополь, Червоногригорьевская, Покровская, Мировская и Марганецкая громады.

В результате обстрелов пострадал 48-летний мужчина. Будет лечиться амбулаторно.

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Обстріли Нікопольщини 20 вересня

Кроме того, произошел пожар, который потушили спасатели. Уничтожена хозяйственная постройка, еще несколько - повреждены. Изуродованы и инфраструктура, АЗС. Также 3 многоэтажки и 4 частных дома, побита теплица.

Обстріли Нікопольщини 20 вересня
Обстріли Нікопольщини 20 вересня

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Обстріли Нікопольщини 20 вересня
Обстріли Нікопольщини 20 вересня
Обстріли Нікопольщини 20 вересня
Обстріли Нікопольщини 20 вересня

Автор: 

обстрел (27327) Никополь (1032) Днепропетровская область (3989)


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Майже 20 разів за день росіяни атакували Нікопольщину

19 з половиною?
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20.09.2024 18:57 Ответить
cei gorod rjuzke sviņji utjužat postojanno vže 3. rik z počatku voini , jak tam ļudi trimajutsa šče...ņerozumiju
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20.09.2024 19:19 Ответить
 
 