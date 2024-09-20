Почти 20 раз за день россияне атаковали Никопольщину: пострадал мужчина, повреждены многоэтажки, частные дома и АЗС. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 20 марта российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области два десятка раз. Район страдал от дронов-камикадзе и артобстрелов. Сбросил агрессор и боеприпас с БпЛА.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под ударами РФ находились Никополь, Червоногригорьевская, Покровская, Мировская и Марганецкая громады.



В результате обстрелов пострадал 48-летний мужчина. Будет лечиться амбулаторно.

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Кроме того, произошел пожар, который потушили спасатели. Уничтожена хозяйственная постройка, еще несколько - повреждены. Изуродованы и инфраструктура, АЗС. Также 3 многоэтажки и 4 частных дома, побита теплица.





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