Оккупанты за день атаковали Никопольщину более 20 раз: Повреждена инфраструктура. ФОТОрепортаж
Более двух десятков атак на Никопольский район Днепропетровской области осуществили российские войска за день 19 сентября.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, россияне били из артиллерии, атаковали дронами-камикадзе, а также сбрасывали боеприпасы с БпЛА.
Так, враг направил свое оружие на Никополь, Марганецкую, Червоногригорьевскую и Покровскую громады.
В результате атак изуродована инфраструктура. Разрушены шесть частных домов и четыре хозяйственные постройки. Вспыхнула крыша гаража, огнем уничтожена легковая машина. Зацепило и линию электропередач. Везде обошлось без погибших и пострадавших.
Сообщается, что на остальной территории Днепропетровщины было спокойно.
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