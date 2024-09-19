Оккупанты за день атаковали Никопольщину более 20 раз: Повреждена инфраструктура. ФОТОрепортаж

Более двух десятков атак на Никопольский район Днепропетровской области осуществили российские войска за день 19 сентября.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, россияне били из артиллерии, атаковали дронами-камикадзе, а также сбрасывали боеприпасы с БпЛА.

Так, враг направил свое оружие на Никополь, Марганецкую, Червоногригорьевскую и Покровскую громады.

Также читайте: Россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровщины из артиллерии, РСЗО "Град" и дронами-камикадзе





В результате атак изуродована инфраструктура. Разрушены шесть частных домов и четыре хозяйственные постройки. Вспыхнула крыша гаража, огнем уничтожена легковая машина. Зацепило и линию электропередач. Везде обошлось без погибших и пострадавших.

Смотрите также: Последствия обстрелов Никопольщины: Один погибший и четверо раненых, повреждены 5 многоэтажек, 2 учебных заведения, 2 админздания и аптека. ФОТОрепортаж

Сообщается, что на остальной территории Днепропетровщины было спокойно.







Также смотрите: Оккупанты обстреляли пансионат для пожилых людей в Сумах: есть погибший и 12 пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж







