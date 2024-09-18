Последствия обстрелов Никопольщины: один погибший и четверо раненых, повреждены 5 многоэтажек, 2 учебных заведения, 2 админздания и аптека. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение всего дня 18 сентября враг терроризировал Никопольский район Днепропетровской области. Под удар попал и Криворожский район.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, по Никопольщине россияне били из артиллерии и дронами-камикадзе. Под ударом находились Никополь, Покровская и Марганецкая громады.
Вследствие обстрелов погиб мужчина. Еще четыре человека пострадали, среди них - ребенок.
Кроме того, повреждены 5 многоэтажек, два учебных заведения и столько же админзданий, почта, 7 магазинов, аптека, парикмахерская. Изуродованы автомобили.
Громко было и в Криворожском районе. Агрессор ударил дроном-камикадзе по Грушевской громаде. Обошлось без погибших и пострадавших.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль