Последствия обстрелов Никопольщины: один погибший и четверо раненых, повреждены 5 многоэтажек, 2 учебных заведения, 2 админздания и аптека. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение всего дня 18 сентября враг терроризировал Никопольский район Днепропетровской области. Под удар попал и Криворожский район.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по Никопольщине россияне били из артиллерии и дронами-камикадзе. Под ударом находились Никополь, Покровская и Марганецкая громады.



Вследствие обстрелов погиб мужчина. Еще четыре человека пострадали, среди них - ребенок.

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Кроме того, повреждены 5 многоэтажек, два учебных заведения и столько же админзданий, почта, 7 магазинов, аптека, парикмахерская. Изуродованы автомобили.

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Громко было и в Криворожском районе. Агрессор ударил дроном-камикадзе по Грушевской громаде. Обошлось без погибших и пострадавших.







