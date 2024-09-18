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Удар РФ по Никополю: Раненый мужчина умер в больнице

Удар по Нікополю

Раненый во время сегодняшней атаки на Никополь Днепропетровской области мужчина умер в больнице.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Трагическая весть из Никополя. 42-летний мужчина, раненный во время сегодняшней атаки на город, скончался в больнице. К сожалению, его травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Искренние соболезнования родным и близким", - написал он.

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Напомним, сегодня днем российские военные ударили дроном-камикадзе по Никополю Днепропетровской области. Сообщалось, что в результате российской атаки получили ранения два человека - 42-летний мужчина и 36-летняя женщина.

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обстрел (27165) Никополь (1022) Днепропетровская область (3953)


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