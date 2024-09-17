Россияне 7 раз обстреляли Никопольщину, враг бил по райцентру, Червоногригорьевской и Марганецкой громадах. ФОТО

17 сентября оккупанты 7 раз обстреливали Никопольский район Днепропетровщины.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Семь обстрелов сегодня пережила Никопольщина. Под ударом россиян были райцентр, Червоногригорьевская и Марганецкая громады. По ним противник направил тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе. На один из населенных пунктов сбросил боеприпас с БпЛА", - отметил Лысак.

В результате ударов повреждены админздание и хозяйственная постройка. Стекла разбиты также в помещении, которое не эксплуатировалось.

Люди не пострадали.

Как писал Цензор.НЕТ, 15 сентября вражеские войска в течение дня били по Никопольщине. Применяли дроны-камикадзе, открывали огонь из артиллерии, сбросили боеприпас с БпЛА. Из-за атак в Марганце пострадали два человека. За помощью к медикам обратились мужчины 48 и 86 лет.

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