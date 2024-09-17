Росіяни 7 разів обстріляли Нікопольщину, ворог бив по райцентру, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. ФОТО

17 вересня окупанти 7 разів обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Сім обстрілів сьогодні пережила Нікопольщина. Під ударом росіян були райцентр, Червоногригорівська та Марганецька громади. По ним противник скерував важку артилерію та дрони-камікадзе. На один з населених пунктів скинув боєприпас з БпЛА", - зазначив Лисак.

Внаслідок ударів пошкоджені адмінбудівля та господарська споруда. Шибки потрощені також у приміщенні, яке не експлуатувалося.

Люди не постраждали.

Як писав Цензор.НЕТ, 15 вересня ворожі війська протягом дня били по Нікопольщині. Застосовували дрони-камікадзе, відкривали вогонь з артилерії, скинули боєприпас з БпЛА. Через атаки у Марганці постраждали двоє людей. За допомогою до медиків звернулись чоловіки 48 і 86 років.

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