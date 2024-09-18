Удар РФ по Нікополю: Поранений чоловік помер у лікарні

Поранений під час сьогоднішньої атаки на Нікополь Дніпропетровської області чоловік помер у лікарні.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Трагічна звістка з Нікополя. 42-річний чоловік, поранений під час сьогоднішньої атаки на місто, помер у лікарні. На жаль, його травми виявилися несумісними з життям.



Щирі співчуття рідним та близьким", - написав він.

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Нагадаємо, сьогодні вдень російські військові вдарили дроном-камікадзе по Нікополю Дніпропетровської області. Повідомлялося, що внаслідок російської атаки зазнали поранень дві людини - 42-річний чоловік та 36-річна жінка.