Дві жінки і 9-річний хлопчик поранені внаслідок артобстрілу окупантами Марганця. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 18 вересня, російські війська обстріляли з артилерії Марганець на Дніпропетровщині, постраждали дві жінки, госпіталізовано 9-річного хлопчика.
Про це повідомив голова Дніпропетровської області Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Знову потерпілі на Нікопольщині. Тепер – внаслідок артобстрілу Марганця.
Постраждав 9-річний хлопчик. Дитину госпіталізували в стані середньої тяжкості. Вдома будуть оговтуватися дві жінки – 43 та 69 років. Їхній стан – задовільний", - йдеться в повідомленні.
Крім того, унаслідок обстрілу зайнялися два легковики. Пожежу рятувальники приборкали. Пошкоджено магазини та п’ятиповерхівки. Наслідки атаки ще уточнюються.
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володимир омельянов
показати весь коментар18.09.2024 15:41 Відповісти Мені подобається 0
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