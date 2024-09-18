Дві жінки і 9-річний хлопчик поранені внаслідок артобстрілу окупантами Марганця. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 18 вересня, російські війська обстріляли з артилерії Марганець на Дніпропетровщині, постраждали дві жінки, госпіталізовано 9-річного хлопчика.

Про це повідомив голова Дніпропетровської області Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Знову потерпілі на Нікопольщині. Тепер – внаслідок артобстрілу Марганця.



Постраждав 9-річний хлопчик. Дитину госпіталізували в стані середньої тяжкості. Вдома будуть оговтуватися дві жінки – 43 та 69 років. Їхній стан – задовільний", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, унаслідок обстрілу зайнялися два легковики. Пожежу рятувальники приборкали. Пошкоджено магазини та п’ятиповерхівки. Наслідки атаки ще уточнюються.





