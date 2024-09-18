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Дві жінки і 9-річний хлопчик поранені внаслідок артобстрілу окупантами Марганця. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 18 вересня, російські війська обстріляли з артилерії Марганець на Дніпропетровщині, постраждали дві жінки, госпіталізовано 9-річного хлопчика.

Про це повідомив голова Дніпропетровської області Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Знову потерпілі на Нікопольщині. Тепер – внаслідок артобстрілу Марганця.

Постраждав 9-річний хлопчик. Дитину госпіталізували в стані середньої тяжкості. Вдома будуть оговтуватися дві жінки – 43 та 69 років. Їхній стан – задовільний", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Війська РФ ударили по Нікополю: дві людини поранені, їхній стан важкий

Удар по Марганцю 18 вересня

Крім того, унаслідок обстрілу зайнялися два легковики. Пожежу рятувальники приборкали. Пошкоджено магазини та п’ятиповерхівки. Наслідки атаки ще уточнюються.

Удар по Марганцю 18 вересня
Удар по Марганцю 18 вересня
Удар по Марганцю 18 вересня

Автор: 

Марганець (73) обстріл (28596) Дніпропетровська область (3753)


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Це не армія це злочина рашиська терористична банда ,ну для чого ви виродки воюєте з мирним населенням ? все це викликає ненависть і огиду до цієї фашиської недодержави і рашиського виродка трусливого щура путіна якому всі українці бажають що б він здох.
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18.09.2024 15:41 Відповісти
 
 