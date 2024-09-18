УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10182 відвідувача онлайн
Новини
468 1
обстріл (27045) поранення (2776) Нікополь (1074)

Війська РФ ударили по Нікополю: дві людини поранені, їхній стан важкий

Удар по Нікополю

Вдень 18 вересня 2024 року війська РФ ударили дроном-камікадзе по Нікополю Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки ворожого удару

За словами Лисака, через російську атаку дві людини зазнали поранення.

"Це 42-річний чоловік та 36-річна жінка. На жаль, їхній стан важкий. Лікарі надають всю необхідну меддопомогу", - йдеться у повідомленні..

Також зазначається, що пошкоджено адмінбудівлю.

Читайте також: 2 людей постраждало внаслідок обстрілу Марганця на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Раніше повідомлялося, що дві людини постраждали внаслідок атаки росіян на Нікополь, пошкоджено 4 багатоповерхівки та ЛЕП.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
18.09.2024 15:02 Відповісти
 
 