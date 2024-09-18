Війська РФ ударили по Нікополю: дві людини поранені, їхній стан важкий

Вдень 18 вересня 2024 року війська РФ ударили дроном-камікадзе по Нікополю Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки ворожого удару

За словами Лисака, через російську атаку дві людини зазнали поранення.

"Це 42-річний чоловік та 36-річна жінка. На жаль, їхній стан важкий. Лікарі надають всю необхідну меддопомогу", - йдеться у повідомленні..

Також зазначається, що пошкоджено адмінбудівлю.

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Раніше повідомлялося, що дві людини постраждали внаслідок атаки росіян на Нікополь, пошкоджено 4 багатоповерхівки та ЛЕП.