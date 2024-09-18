Війська РФ ударили по Нікополю: дві людини поранені, їхній стан важкий
Вдень 18 вересня 2024 року війська РФ ударили дроном-камікадзе по Нікополю Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки ворожого удару
За словами Лисака, через російську атаку дві людини зазнали поранення.
"Це 42-річний чоловік та 36-річна жінка. На жаль, їхній стан важкий. Лікарі надають всю необхідну меддопомогу", - йдеться у повідомленні..
Також зазначається, що пошкоджено адмінбудівлю.
Раніше повідомлялося, що дві людини постраждали внаслідок атаки росіян на Нікополь, пошкоджено 4 багатоповерхівки та ЛЕП.
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Чайка Київ
показати весь коментар18.09.2024 15:02 Відповісти Мені подобається 1
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