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Войска РФ ударили по Никополю: двое человек ранены, их состояние тяжелое

Удар по Нікополю

Днем 18 сентября 2024 года войска РФ ударили дроном-камикадзе по Никополю Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия вражеского удара

По словам Лысака, из-за российской атаки два человека получили ранения.

"Это 42-летний мужчина и 36-летняя женщина. К сожалению, их состояние тяжелое. Врачи оказывают всю необходимую медпомощь", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что повреждено админздание.

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Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате атаки россиян на Никополь, повреждены 4 многоэтажки и ЛЭП.

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18.09.2024 15:02 Ответить
 
 