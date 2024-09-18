Войска РФ ударили по Никополю: двое человек ранены, их состояние тяжелое
Днем 18 сентября 2024 года войска РФ ударили дроном-камикадзе по Никополю Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия вражеского удара
По словам Лысака, из-за российской атаки два человека получили ранения.
"Это 42-летний мужчина и 36-летняя женщина. К сожалению, их состояние тяжелое. Врачи оказывают всю необходимую медпомощь", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что повреждено админздание.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате атаки россиян на Никополь, повреждены 4 многоэтажки и ЛЭП.
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Чайка Київ
показать весь комментарий18.09.2024 15:02 Ответить Мне нравится 1
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