Две женщины и 9-летний мальчик ранены в результате артобстрела оккупантами Марганца. ФОТОрепортаж
Сегодня, 18 сентября, российские войска обстреляли из артиллерии Марганец на Днепропетровщине, пострадали две женщины, госпитализирован 9-летний мальчик.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Опять пострадавшие на Никопольщине. Теперь - в результате артобстрела Марганца.
Пострадал 9-летний мальчик. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести. Дома будут поправляться две женщины - 43 и 69 лет. Их состояние - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Кроме того, в результате обстрела загорелись два легковых автомобиля. Пожар спасатели потушили. Повреждены магазины и пятиэтажки. Последствия атаки еще уточняются.
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володимир омельянов
показать весь комментарий18.09.2024 15:41 Ответить Мне нравится 0
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