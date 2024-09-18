РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9877 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
778 1

Две женщины и 9-летний мальчик ранены в результате артобстрела оккупантами Марганца. ФОТОрепортаж

Сегодня, 18 сентября, российские войска обстреляли из артиллерии Марганец на Днепропетровщине, пострадали две женщины, госпитализирован 9-летний мальчик.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Опять пострадавшие на Никопольщине. Теперь - в результате артобстрела Марганца.

Пострадал 9-летний мальчик. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести. Дома будут поправляться две женщины - 43 и 69 лет. Их состояние - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Россияне 7 раз обстреляли Никопольщину, враг бил по райцентру, Червоногригорьевской и Марганецкой громадах. ФОТО

Удар по Марганцю 18 вересня

Кроме того, в результате обстрела загорелись два легковых автомобиля. Пожар спасатели потушили. Повреждены магазины и пятиэтажки. Последствия атаки еще уточняются.

Удар по Марганцю 18 вересня
Удар по Марганцю 18 вересня
Удар по Марганцю 18 вересня

Автор: 

Марганец (87) обстрел (27225) Днепропетровская область (3962)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це не армія це злочина рашиська терористична банда ,ну для чого ви виродки воюєте з мирним населенням ? все це викликає ненависть і огиду до цієї фашиської недодержави і рашиського виродка трусливого щура путіна якому всі українці бажають що б він здох.
показать весь комментарий
18.09.2024 15:41 Ответить
 
 