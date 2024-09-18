Две женщины и 9-летний мальчик ранены в результате артобстрела оккупантами Марганца. ФОТОрепортаж

Сегодня, 18 сентября, российские войска обстреляли из артиллерии Марганец на Днепропетровщине, пострадали две женщины, госпитализирован 9-летний мальчик.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Опять пострадавшие на Никопольщине. Теперь - в результате артобстрела Марганца.



Пострадал 9-летний мальчик. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести. Дома будут поправляться две женщины - 43 и 69 лет. Их состояние - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в результате обстрела загорелись два легковых автомобиля. Пожар спасатели потушили. Повреждены магазины и пятиэтажки. Последствия атаки еще уточняются.





