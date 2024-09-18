Наслідки обстрілів Нікопольщини: Один загиблий і четверо поранених, пошкоджено 5 багатоповерхівок, 2 заклади освіти, 2 адмінбудівлі та аптеку. ФОТОрепортаж
Протягом усього дня 18 вересня ворог тероризував Нікопольський район Дніпропетровської області. Під удар потрапив і Криворізький район.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, по Нікопольщині росіяни били з артилерії і дронами-камікадзе. Під ударом перебували Нікополь, Покровська та Марганецька громади.
Унаслідок обстрілів загинув чоловік. Ще четверо людей постраждали, серед них – дитина.
Крім того, пошкоджені 5 багатоповерхівок, два навчальні заклади і стільки ж адмінбудівель, пошта, 7 магазинів, аптека, перукарня. Понівечені автівки.
Гучно було і в Криворізькому районі. Агресор поцілив дроном-камікадзе по Грушівській громаді. Минулося без загиблих і постраждалих.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль