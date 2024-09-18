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Наслідки обстрілів Нікопольщини: Один загиблий і четверо поранених, пошкоджено 5 багатоповерхівок, 2 заклади освіти, 2 адмінбудівлі та аптеку. ФОТОрепортаж

Протягом усього дня 18 вересня ворог тероризував Нікопольський район Дніпропетровської області. Під удар потрапив і Криворізький район.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, по Нікопольщині росіяни били з артилерії і дронами-камікадзе. Під ударом перебували Нікополь, Покровська та Марганецька громади.

Унаслідок обстрілів загинув чоловік. Ще четверо людей постраждали, серед них – дитина.

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Обстріл Нікопольщини 18 вересня

Крім того, пошкоджені 5 багатоповерхівок, два навчальні заклади і стільки ж адмінбудівель, пошта, 7 магазинів, аптека, перукарня. Понівечені автівки.

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Обстріл Нікопольщини 18 вересня
Обстріл Нікопольщини 18 вересня

Гучно було і в Криворізькому районі. Агресор поцілив дроном-камікадзе по Грушівській громаді. Минулося без загиблих і постраждалих.

Обстріл Нікопольщини 18 вересня
Обстріл Нікопольщини 18 вересня
Обстріл Нікопольщини 18 вересня
Обстріл Нікопольщини 18 вересня

Автор: 

Марганець (73) обстріл (28596) Нікополь (1198) Дніпропетровська область (3753)


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