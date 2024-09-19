Оккупанты обстреляли пансионат для пожилых людей в Сумах: есть погибший и 12 пострадавших

19 сентября вражеские войска атаковали здание гериатрического пансионата в Сумах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По информации спасателей, людей под завалами нет. Погиб 1 человек, 12 пострадали.

"Частично разрушены технический и 5-й этажи. Из здания эвакуированы 147 человек. К работам привлечено 5 автобусов, из них 2 от ГСЧС, также 2 медицинских расчета ГСЧС для транспортировки пациентов в больницу и другие пансионаты", - говорится в сообщении ГСЧС.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что во время воздушной тревоги в городе Сумы раздалась серия взрывов.

Напомним, поздно вечером среды, 18 сентября, в Сумах во время воздушной тревоги прогремел взрыв, часть города была обесточена.

В ночь на 18 сентября российские военные "Шахедами" нанесли авиационный удар по энергетическим объектам Сум.

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