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обстрел (25742) пансионат (10) Сумы (1011)

Оккупанты обстреляли пансионат для пожилых людей в Сумах: есть погибший и 12 пострадавших

Удар по п’ятиповерховій будівлі геріатричного пансіонату у Сумах

19 сентября вражеские войска атаковали здание гериатрического пансионата в Сумах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По информации спасателей, людей под завалами нет. Погиб 1 человек, 12 пострадали.

"Частично разрушены технический и 5-й этажи. Из здания эвакуированы 147 человек. К работам привлечено 5 автобусов, из них 2 от ГСЧС, также 2 медицинских расчета ГСЧС для транспортировки пациентов в больницу и другие пансионаты", - говорится в сообщении ГСЧС.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что во время воздушной тревоги в городе Сумы раздалась серия взрывов.

Напомним, поздно вечером среды, 18 сентября, в Сумах во время воздушной тревоги прогремел взрыв, часть города была обесточена.

В ночь на 18 сентября российские военные "Шахедами" нанесли авиационный удар по энергетическим объектам Сум.

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19.09.2024 18:11 Ответить
Ищите пенса из этого пансионата, у которого не отбрали телефон и которого не было в этот момент в пансионате.
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19.09.2024 18:13 Ответить
а у политехі кого шукати, а на дачних участках?
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19.09.2024 19:40 Ответить
Пишуть, що ЗСУ оточили рашистські сили у н.п. Веселе й вийшли на околиці Глушкового.
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19.09.2024 18:22 Ответить
"Окончательноє решеніє ̶е̶в̶р̶е̶й̶с̶к̶о̶г̶о̶ украінского вопроса".
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19.09.2024 18:54 Ответить
 
 