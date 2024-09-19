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обстріл (27070) пансіонат (9) Суми (746)

Окупанти обстріляли пансіонат для людей похилого віку в Сумах: є загиблий та 12 постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

19 вересня ворожі війська атакували будівлю геріатричного пансіонату у Сумах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

За інформацією рятувальників, людей під завалами немає. Загинула 1 особа, 12 постраждало.

"Частково зруйновані технічний та 5-й поверхи. З будівлі евакуйовано 147 осіб. До робіт залучено 5 автобусів, з них 2 від ДСНС, також 2 медичні розрахунки ДСНС для транспортування пацієнтів до лікарні й інших пансіонатів", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Росіяни вдарили по пансіонату для людей похилого віку в Сумах

Одна людина загинула внаслідок удару по пансіонату в Сумах
Рятувальники евакуюють людей з території пансіонату, який атакували рашисти

Руйнування в сумському пансіонаті через російський удар 19 вересня

Раніше Цензор.НЕТ писав, що під час повітряної тривоги у місті Суми пролунала серія вибухів.

Нагадаємо, пізно ввечері середи, 18 вересня, у Сумах під час повітряної тривоги пролунав вибух, частина міста була знеструмлена.

У ніч на 18 вересня російські військові "Шахедами" завдали авіаційний удар по енергетичних об’єктах Сум.

Читайте: У Сумах пролунали вибухи

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19.09.2024 18:11 Відповісти
Ищите пенса из этого пансионата, у которого не отбрали телефон и которого не было в этот момент в пансионате.
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19.09.2024 18:13 Відповісти
а у политехі кого шукати, а на дачних участках?
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19.09.2024 19:40 Відповісти
Пишуть, що ЗСУ оточили рашистські сили у н.п. Веселе й вийшли на околиці Глушкового.
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19.09.2024 18:22 Відповісти
"Окончательноє решеніє ̶е̶в̶р̶е̶й̶с̶к̶о̶г̶о̶ украінского вопроса".
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19.09.2024 18:54 Відповісти
 
 