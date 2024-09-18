Окупанти завдали удару по енергетичних об’єктах у Сумах

У ніч на 18 вересня 2024 року війська РФ завдали авіаційного удару по енергетичних об’єктах міста Суми, застосувавши БпЛА типу "Шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, попередньо, люди не постраждали. Проводиться ліквідація наслідків ворожого удару.

"Дякуємо нашим енергетикам за оперативну та злагоджену роботу. Внаслідок ворожих атак енергосистема області працює в напруженому режимі. Споживачів просять зменшити споживання електроенергії, особливо у пікові години", - йдеться у повідомленні.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі у Сумах пролунали вибухи.

У Повітряних силах повідомляли про рух "Шахедів" у Сумській області.

Нагадаємо, Цензор.НЕТ повідомляв, що у вівторок, 17 вересня, російські війська завдали удару балістичними ракетами по енергетичній інфраструктурі міста Суми. Унаслідок нічної атаки "шахедами" палають дві великі електричні підстанції. Також у ніч на 17 вересня російські ударні дрони атакували об’єкти енергосистеми на Сумщині.

Тієї ж ночі російські війська завдали масованого авіаудару по Сумах, застосувавши "Шахед". У місті є проблеми з водою та світлом.

Пізніше стало відомо, що мешканців міста Суми закликали зробити запаси води, оскільки водоканали призупинять подачу води з 21:00 через складну ситуацію в енергетиці.