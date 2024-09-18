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Новости
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Оккупанты нанесли удар по энергетическим объектам в Сумах

Шахеди

В ночь на 18 сентября 2024 года войска РФ нанесли авиационный удар по энергетическим объектам города Сумы, применив БпЛА типа "Шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Как отмечается, предварительно, люди не пострадали. Проводится ликвидация последствий вражеского удара.

"Спасибо нашим энергетикам за оперативную и слаженную работу. Вследствие вражеских атак энергосистема области работает в напряженном режиме. Потребителей просят уменьшить потребление электроэнергии, особенно в пиковые часы", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг активно обстреливает Сумщину из-за успехов ВСУ в Курской области, - ОТУВ "Северск"

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью в Сумах прогремели взрывы.

Ранее в Воздушных силах сообщали о движении "Шахедов" в Сумской области.

Напомним, Цензор.НЕТ сообщал, что во вторник, 17 сентября, российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по энергетической инфраструктуре города Сумы. В результате ночной атаки "шахедами" горят две крупные электрические подстанции. Также в ночь на 17 сентября российские ударные дроны атаковали объекты энергосистемы на Сумщине.

Той же ночью российские войска нанесли массированный авиаудар по Сумах, применив "Шахед". В городе есть проблемы с водой и светом.

Позже стало известно, что жителей города Сумы призвали сделать запасы воды, поскольку водоканалы приостановят подачу воды с 21:00 из-за сложной ситуации в энергетике.

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Сумы (1148) энергетика (2562) дроны (3923)


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Наші ******** склади а казламордиє ******** цивільних.
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18.09.2024 08:14 Ответить
*******, сер.
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18.09.2024 08:26 Ответить
А рапортують своїм дебілам, що вражають військову логістику та величезні скупчення біндеровців. А усілякі там оон мовчки ковтають. Ну і деякі там у білому домі-також. Вони ж не знають, що таке сидіти без світла. Але українцям по кацапах забороняють.
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18.09.2024 08:37 Ответить
 
 