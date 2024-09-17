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Враг активно обстреливает Сумщину из-за успехов ВСУ в Курской области, - ОТГВ "Северск"

Росія обстрілює Сумщину через успіхи ЗСУ в Курській області

Российские захватчики активно бьют по населенным пунктам Сумской области. Одной из причин могут быть успехи украинских войск в Курской области.

Об этом заявил спикер ОТГВ "Северск" Вадим Мисник в эфире "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

"Это просто дело времени, когда они все это будут сбрасывать на нас. Или здесь, или в другом городе. Но они будут бить по Украине, все, что у них есть, весь арсенал применяя. Поэтому я вижу себе, как военный человек, то, что они видят наши успехи в Курской операции, и уже и рядом с ними, поэтому, наверное, есть определенный страх, что мы как-то будем действовать в других городах приграничья", - отметил он.

По словам спикера, из-за операции Украины в Курской области российские военные уменьшили количество минометных обстрелов приграничья Сумщины.

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Усиление обстрелов КАБами

"Мы уже не замечаем: или значительно уменьшилось, или вообще отсутствуют в некоторых регионах у нас обстрелы из минометов. Такого как и ближнего боя, так буквально несколько километров - мы не даем врагу такой возможности", - рассказали в ОТГВ "Северск".

В то же время Мысник отметил, что с началом Курской операции ситуация по обстрелам регионов Украины изменилась: "То есть на Харьковщине говорят, что там прекратились обстрелы КАБами, где они Волчанск сравняли с землей и другие населенные пункты, а усилились именно на Сумском".

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обстрел (27151) Сумская область (3129) Сумы (1146) Курск (1097)


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Безперервний бомбовий терор Сумської обл. почався 10 серпня. Йде цілодобово і методично: по 5-7 нальотів на добу. Жити і працювати в таких умовах нестерпно. Росія має бути знищена!
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17.09.2024 12:23 Ответить
20-30 шахедів на Київ щоночі згідно з зеленою нелогікою - то теж отвєтка за кішлаки на курщині, чи то совпаденіє?
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17.09.2024 12:33 Ответить
тобто, якщо би в нас на курщині "успіхів" не було би, то суми залишили б у спокої?! зелені уйобки, ви їбанулися остаточно?!
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17.09.2024 12:28 Ответить
Колишній головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний, який зараз є https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-prokomentuvav-pohodzhennja-kandidaturi-zaluzhnoho-na-posadu-posla-u-britaniji.html послом України в Лондоні , був проти наступу в Курській області, коли президент України Володимир Зеленський вперше заговорив про нього на початку цього року і наполягав на його проведенні. Серед інших, хто виступив проти наступу, був Еміль Ішкулов, командир 80-ї десантно-штурмової бригади України. Він https://zn.ua/ukr/war/ishkulov-pro-svoje-zvilnennja-ta-zahovoriv-pro-politichni-kroki-u-kerivnitstvi-dshv-virishili-shcho-meni-potribno-vidpochiti-.html був звільнений у липні на тлі протестів високопоставлених офіцерів, які закликали залишити його на посаді, зазначає https://www.politico.eu/article/kursk-russia-incursion-objections-war-in-ukraine-volodymyr-zelenskyy/ Politico .
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17.09.2024 12:31 Ответить
ЧОМУ ДАЮТЬ ОБСТРІЛЮВАТИ?????
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17.09.2024 12:33 Ответить
 
 