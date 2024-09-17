Враг активно обстреливает Сумщину из-за успехов ВСУ в Курской области, - ОТГВ "Северск"

Российские захватчики активно бьют по населенным пунктам Сумской области. Одной из причин могут быть успехи украинских войск в Курской области.

Об этом заявил спикер ОТГВ "Северск" Вадим Мисник в эфире "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

"Это просто дело времени, когда они все это будут сбрасывать на нас. Или здесь, или в другом городе. Но они будут бить по Украине, все, что у них есть, весь арсенал применяя. Поэтому я вижу себе, как военный человек, то, что они видят наши успехи в Курской операции, и уже и рядом с ними, поэтому, наверное, есть определенный страх, что мы как-то будем действовать в других городах приграничья", - отметил он.

По словам спикера, из-за операции Украины в Курской области российские военные уменьшили количество минометных обстрелов приграничья Сумщины.

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Усиление обстрелов КАБами

"Мы уже не замечаем: или значительно уменьшилось, или вообще отсутствуют в некоторых регионах у нас обстрелы из минометов. Такого как и ближнего боя, так буквально несколько километров - мы не даем врагу такой возможности", - рассказали в ОТГВ "Северск".

В то же время Мысник отметил, что с началом Курской операции ситуация по обстрелам регионов Украины изменилась: "То есть на Харьковщине говорят, что там прекратились обстрелы КАБами, где они Волчанск сравняли с землей и другие населенные пункты, а усилились именно на Сумском".

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