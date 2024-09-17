Удар РФ по Сумам: Спасатели ликвидировали пожар в дачном массиве. ФОТО
Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар, который возник в результате российского удара по Сумах в ночь на 17 сентября.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
"Сумы: спасатели оперативно ликвидировали пожар, который возник из-за российского удара по одному из дачных массивов города
В результате атаки разрушен дачный дом", - говорится в сообщении.
По предварительной информации никто из людей не пострадал.
Напомним, российские захватчики ночью 17 сентября нанесли массированный удар "шахедами" по Сумах. В городе экстренные службы работают над ликвидацией последствий.
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Luiza
показать весь комментарий17.09.2024 13:32 Ответить Мне нравится 0
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