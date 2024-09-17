Удар РФ по Сумам: Спасатели ликвидировали пожар в дачном массиве. ФОТО

Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар, который возник в результате российского удара по Сумах в ночь на 17 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"Сумы: спасатели оперативно ликвидировали пожар, который возник из-за российского удара по одному из дачных массивов города

В результате атаки разрушен дачный дом", - говорится в сообщении.

По предварительной информации никто из людей не пострадал.

Также читайте: Свет в Сумской области должны восстановить до вечера, - "Укрэнерго"





Напомним, российские захватчики ночью 17 сентября нанесли массированный удар "шахедами" по Сумах. В городе экстренные службы работают над ликвидацией последствий.