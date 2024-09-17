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Удар РФ по Сумам: Спасатели ликвидировали пожар в дачном массиве. ФОТО

Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар, который возник в результате российского удара по Сумах в ночь на 17 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"Сумы: спасатели оперативно ликвидировали пожар, который возник из-за российского удара по одному из дачных массивов города

В результате атаки разрушен дачный дом", - говорится в сообщении.

По предварительной информации никто из людей не пострадал.

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Удар РФ по Сумах 17 вересня: ліквідація наслідків
Удар РФ по Сумах 17 вересня: ліквідація наслідків

Напомним, российские захватчики ночью 17 сентября нанесли массированный удар "шахедами" по Сумах. В городе экстренные службы работают над ликвидацией последствий.

Автор: 

обстрел (27202) Сумы (1148) ГСЧС (4971)


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До зеленського🤡 , ніхто не верниться ...навіть його лекторат ...тому воно падло , буде ще довго царювати ...
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17.09.2024 13:32 Ответить
 
 