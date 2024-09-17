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Удар РФ по Сумах: Рятувальники ліквідували пожежу в дачному масиві. ФОТО

Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок російського удару по Сумах у ніч на 17 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України. 

"Суми: рятувальники оперативно ліквідували пожежу, яка виникла через російський удар по одному з дачних масивів міста

У результаті атаки зруйновано дачний будинок", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією ніхто з людей не постраждав.

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Удар РФ по Сумах 17 вересня: ліквідація наслідків
Удар РФ по Сумах 17 вересня: ліквідація наслідків

Нагадаємо, російські загарбники вночі 17 вересня завдали масованого удару "шахедами" по Сумах. У місті екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків.

Автор: 

обстріл (28523) Суми (886) ДСНС (5110)


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До зеленського🤡 , ніхто не верниться ...навіть його лекторат ...тому воно падло , буде ще довго царювати ...
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17.09.2024 13:32 Відповісти
 
 