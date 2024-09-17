Удар РФ по Сумах: Рятувальники ліквідували пожежу в дачному масиві. ФОТО
Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок російського удару по Сумах у ніч на 17 вересня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
"Суми: рятувальники оперативно ліквідували пожежу, яка виникла через російський удар по одному з дачних масивів міста
У результаті атаки зруйновано дачний будинок", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією ніхто з людей не постраждав.
Нагадаємо, російські загарбники вночі 17 вересня завдали масованого удару "шахедами" по Сумах. У місті екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків.
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Luiza
показати весь коментар17.09.2024 13:32 Відповісти Мені подобається 0
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