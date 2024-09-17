Удар РФ по Сумах: Рятувальники ліквідували пожежу в дачному масиві. ФОТО

Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок російського удару по Сумах у ніч на 17 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

"Суми: рятувальники оперативно ліквідували пожежу, яка виникла через російський удар по одному з дачних масивів міста

У результаті атаки зруйновано дачний будинок", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією ніхто з людей не постраждав.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Світло на Сумщині мають відновити до вечора, - "Укренерго"





Нагадаємо, російські загарбники вночі 17 вересня завдали масованого удару "шахедами" по Сумах. У місті екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків.