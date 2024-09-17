Удар по Сумах: в місті проблеми з водою та світлом
Російські загарбники вночі 16 вересня завдали масованого удару "шахедами" по Сумах. У місті екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар.
Він зазначив, що система водовідведення функціонує, проте вода подається в місто з пониженим тиском.
"У зв'язку з відсутністю електроенергії в місті на маршрутах не курсують тролейбуси", - зазначив Кобзар.
За інформацією Сумської міської ради, з першої години ночі знеструмлені усі об'єкти водоканалу.
"Наразі здійснено перехід на аварійно-резервне живлення. Вода у місті подається зі зниженим тиском, а система водовідведення працює", - повідомили у Сумській міськраді.
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Огусто
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igor romanenko #506975
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