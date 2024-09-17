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Удар по Сумах: в місті проблеми з водою та світлом

шахеди

Російські загарбники вночі 16 вересня завдали масованого удару "шахедами" по Сумах. У місті екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар.

Він зазначив, що система водовідведення функціонує, проте вода подається в місто з пониженим тиском.

"У зв'язку з відсутністю електроенергії в місті на маршрутах не курсують тролейбуси", - зазначив Кобзар.

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За інформацією Сумської міської ради, з першої години ночі знеструмлені усі об'єкти водоканалу.

"Наразі здійснено перехід на аварійно-резервне живлення. Вода у місті подається зі зниженим тиском, а система водовідведення працює", - повідомили у Сумській міськраді.

Автор: 

обстріл (28486) Суми (886)


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Треба вже розвалити кібнням ту путлерівську скрєпу.
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17.09.2024 07:31 Відповісти
Так в чому труднощі?
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17.09.2024 07:56 Відповісти
Дуже дивний заголовок придумали редактори цн: "проблеми......" Дівчатка і хлопчики НЕМАЄ СВТІЛА ЗОВСІМ" Коли немає світла - це зветься не проблемою.
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17.09.2024 08:11 Відповісти
Тільки-но читала новину в телеграм каналі, що частина шахедів збита, частина втрачена, 2 повернулась на росію…жертв та руйнувань немає…
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17.09.2024 08:34 Відповісти
І де ви таке читали?
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17.09.2024 09:07 Відповісти
Так де та клята ППО?!
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17.09.2024 11:14 Відповісти
 
 