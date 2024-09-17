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обстріл (27110) Суми (746)

Війська РФ завдали масованого авіаудару по Сумах

Наслідки авіаудару по Сумах 17 вересня (фото ілюстративне)

В ніч на 17 вересня російські окупанти, використовуючи БпЛА "Шахед", завдали масованого авіаційного удару по місту Суми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Сумської ОВА.

"Наслідки атаки уточнюються, всі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Сили ППО активно ведуть протиповітряну боротьбу і протидіють ворожим ударам", - йдеться в повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що ввечері 16 вересня російські окупанти атакували Конотоп в Сумській області ударним безпілотником.

А загалом 16 вересня росіяни здійснили 48 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області.

Читайте: Війська РФ ударили КАБами по Сумському району: є постраждалі

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Гидота кацапська
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17.09.2024 00:48 Відповісти
Казиться, обмилок московський від розуміння свого безсилля перед Українцями!!
Мертвечук з сівковичем та деркачем, підготували *****, для здачі за три дні України, отого Оманського приблуду95, а воно, он, як неловко обгадилися…. І від отих ліній прутіна, смердить, але зовсім не фарбою…
Ну, на підводнім скотомогильнику, у Чорному морі, мацквє, у курсє дєла, що воно за лінії!!
Сруськай карабль, пішов не хрін!!
Україна переможе, всупереч усякій нечисті з ОПУ!!
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17.09.2024 00:52 Відповісти
Так, все правда, було гучно. Вибухи, звук мопедів, чергі в небі... ніч, не бачив що в результаті, здається - щось збили. Завтра будемо знати. Слава Україні. Тримаємося
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17.09.2024 01:04 Відповісти
Героям слава!!
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17.09.2024 01:40 Відповісти
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17.09.2024 10:47 Відповісти
 
 