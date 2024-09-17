Війська РФ завдали масованого авіаудару по Сумах

В ніч на 17 вересня російські окупанти, використовуючи БпЛА "Шахед", завдали масованого авіаційного удару по місту Суми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Сумської ОВА.

"Наслідки атаки уточнюються, всі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Сили ППО активно ведуть протиповітряну боротьбу і протидіють ворожим ударам", - йдеться в повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що ввечері 16 вересня російські окупанти атакували Конотоп в Сумській області ударним безпілотником.

А загалом 16 вересня росіяни здійснили 48 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області.

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