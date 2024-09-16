Протягом дня окупанти 48 разів обстріляли прикордоння Сумщини, зафіксовано 73 вибухи

16 вересня росіяни здійснили 48 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 73 вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

Миколаївська громада: росіяни здійснили удар КАБ (1 вибух).

Хотінська громада: ворог вдарив КАБ (3 вибухи).

Білопільська громада: здійснено удари КАБ (1 вибух), мінометний обстріл (4 вибухи) та удари артилерією (3 вибухи).

Краснопільська громада: ворог здійснив удари FPV-дронами (2 вибухи) та атаку БПЛА (12 вибухів).

Ворожбянська громада: здійснено удари дроном-камікадзе типу "Шахед" (3 вибухи).

Дружбівська громада: удари FPV-дронами (2 вибухи).

Читайте: На Сумщині прикордонники зі стрілецької зброї збили ворожий "Шахед". ФОТОрепортаж

Великописарівська громада: росіяни здійснили удари FPV-дронами (2 вибухи), КАБ (2 вибухи) та артилерійський обстріл (3 вибухи).

Середино-Будська громада: удари FPV-дроном (2 вибух) та мінометний обстріл (4 вибухи).

Юнаківська громада: росіяни здійснили удари КАБ (11 вибухів).

Новослобідська громада: ворог здійснив удари КАБ (5 вибухів).

Шалигинська громада: обстріл з артилерії (5 вибухів) та міномета (3 вибухи).

Дивіться: Ліквідовано масштабну пожежу, спричинену ворожим обстрілом у Конотопському районі. Окупанти намагалися повторно вдарити по рятувальниках, - ДСНС. ВIДЕО