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обстріл (27110) Сумська область (3247)

Протягом дня окупанти 48 разів обстріляли прикордоння Сумщини, зафіксовано 73 вибухи

Російські обстріли Сумщини 16 вересня (фото ілюстративне)

16 вересня росіяни здійснили 48 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 73 вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

  • Миколаївська громада: росіяни здійснили удар КАБ (1 вибух).
  • Хотінська громада: ворог вдарив КАБ (3 вибухи).
  • Білопільська громада: здійснено удари КАБ (1 вибух), мінометний обстріл (4 вибухи) та удари артилерією (3 вибухи).
  • Краснопільська громада: ворог здійснив удари FPV-дронами (2 вибухи) та атаку БПЛА (12 вибухів).
  • Ворожбянська громада: здійснено удари дроном-камікадзе типу "Шахед" (3 вибухи).
  • Дружбівська громада: удари FPV-дронами (2 вибухи).

Читайте: На Сумщині прикордонники зі стрілецької зброї збили ворожий "Шахед". ФОТОрепортаж

  • Великописарівська громада: росіяни здійснили удари FPV-дронами (2 вибухи), КАБ (2 вибухи) та артилерійський обстріл (3 вибухи).
  • Середино-Будська громада: удари FPV-дроном (2 вибух) та мінометний обстріл (4 вибухи).
  • Юнаківська громада: росіяни здійснили удари КАБ (11 вибухів).
  • Новослобідська громада: ворог здійснив удари КАБ (5 вибухів).
  • Шалигинська громада: обстріл з артилерії (5 вибухів) та міномета (3 вибухи).

Дивіться: Ліквідовано масштабну пожежу, спричинену ворожим обстрілом у Конотопському районі. Окупанти намагалися повторно вдарити по рятувальниках, - ДСНС. ВIДЕО

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