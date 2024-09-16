Протягом дня окупанти 48 разів обстріляли прикордоння Сумщини, зафіксовано 73 вибухи
16 вересня росіяни здійснили 48 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 73 вибухи.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Миколаївська громада: росіяни здійснили удар КАБ (1 вибух).
- Хотінська громада: ворог вдарив КАБ (3 вибухи).
- Білопільська громада: здійснено удари КАБ (1 вибух), мінометний обстріл (4 вибухи) та удари артилерією (3 вибухи).
- Краснопільська громада: ворог здійснив удари FPV-дронами (2 вибухи) та атаку БПЛА (12 вибухів).
- Ворожбянська громада: здійснено удари дроном-камікадзе типу "Шахед" (3 вибухи).
- Дружбівська громада: удари FPV-дронами (2 вибухи).
- Великописарівська громада: росіяни здійснили удари FPV-дронами (2 вибухи), КАБ (2 вибухи) та артилерійський обстріл (3 вибухи).
- Середино-Будська громада: удари FPV-дроном (2 вибух) та мінометний обстріл (4 вибухи).
- Юнаківська громада: росіяни здійснили удари КАБ (11 вибухів).
- Новослобідська громада: ворог здійснив удари КАБ (5 вибухів).
- Шалигинська громада: обстріл з артилерії (5 вибухів) та міномета (3 вибухи).
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