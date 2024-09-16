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На Сумщині прикордонники зі стрілецької зброї збили ворожий "Шахед". ФОТОрепортаж

Напередодні, 15 вересня, під час чергової атаки по Україні ударними дронами, у Сумській області прикордонники збили ворожий безпілотник-камікадзе типу "Шахед".

Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як вказано, на одному з напрямків державного кордону прикордонний наряд зафіксував політ баражуючого боєприпасу типу "Шахед".

"Охоронці кордону відкрили вогонь з усієї наявної стрілецької зброї, в результаті чого БПЛА було збито. Згодом, з настанням світлої пори доби, за результатами пошуку виявлено БПЛА типу "Шахед", який не здетонував під час падіння. Прикордонники ефективно захищають українське небо", - розповіли в ДПСУ.

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Раніше повідомлялося, що рятувальники приборкали масштабну пожежу, яка виникла внаслідок російських авіаударів по Сумщині.

На Сумщині прикордонники зі стрілецької зброї збили ворожий Шахед
На Сумщині прикордонники зі стрілецької зброї збили ворожий Шахед
На Сумщині прикордонники зі стрілецької зброї збили ворожий Шахед
На Сумщині прикордонники зі стрілецької зброї збили ворожий Шахед

Автор: 

прикордонники (1102) Сумська область (3720) знищення (7342) дрони (4762)


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Наші Воіни молодці -
честь і хвала Вам , що збили кацапське лайно 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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16.09.2024 11:56 Відповісти
люди сою не змолотили навіть
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16.09.2024 12:34 Відповісти
Цікаво, а двигун можна реанімувати, чи на запчастини ??
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16.09.2024 13:03 Відповісти
 
 