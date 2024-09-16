На Сумщині прикордонники зі стрілецької зброї збили ворожий "Шахед". ФОТОрепортаж

Напередодні, 15 вересня, під час чергової атаки по Україні ударними дронами, у Сумській області прикордонники збили ворожий безпілотник-камікадзе типу "Шахед".

Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як вказано, на одному з напрямків державного кордону прикордонний наряд зафіксував політ баражуючого боєприпасу типу "Шахед".

"Охоронці кордону відкрили вогонь з усієї наявної стрілецької зброї, в результаті чого БПЛА було збито. Згодом, з настанням світлої пори доби, за результатами пошуку виявлено БПЛА типу "Шахед", який не здетонував під час падіння. Прикордонники ефективно захищають українське небо", - розповіли в ДПСУ.

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Раніше повідомлялося, що рятувальники приборкали масштабну пожежу, яка виникла внаслідок російських авіаударів по Сумщині.







