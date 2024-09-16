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В Сумской области пограничники из стрелкового оружия сбили вражеский "Шахед". ФОТОрепортаж

Накануне, 15 сентября, во время очередной атаки по Украине ударными дронами, в Сумской области пограничники сбили вражеский беспилотник-камикадзе типа "Шахед".

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Как указано, на одном из направлений государственной границы пограничный наряд зафиксировал полет барражирующего боеприпаса типа "Шахед".

"Охранники границы открыли огонь из всего имеющегося стрелкового оружия, в результате чего БПЛА был сбит. Впоследствии, с наступлением светлого времени суток, по результатам поиска обнаружен БПЛА типа "Шахед", который не сдетонировал при падении. Пограничники эффективно защищают украинское небо", - рассказали в ГПСУ.

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Ранее сообщалось, что спасатели укротили масштабный пожар, который возник в результате российских авиаударов по Сумской области.

На Сумщині прикордонники зі стрілецької зброї збили ворожий Шахед
На Сумщині прикордонники зі стрілецької зброї збили ворожий Шахед
На Сумщині прикордонники зі стрілецької зброї збили ворожий Шахед
На Сумщині прикордонники зі стрілецької зброї збили ворожий Шахед

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пограничники (1576) Сумская область (3172) уничтожение (7023) дроны (3977)


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Наші Воіни молодці -
честь і хвала Вам , що збили кацапське лайно 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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16.09.2024 11:56 Ответить
люди сою не змолотили навіть
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16.09.2024 12:34 Ответить
Цікаво, а двигун можна реанімувати, чи на запчастини ??
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16.09.2024 13:03 Ответить
 
 