В Сумской области пограничники из стрелкового оружия сбили вражеский "Шахед". ФОТОрепортаж

Накануне, 15 сентября, во время очередной атаки по Украине ударными дронами, в Сумской области пограничники сбили вражеский беспилотник-камикадзе типа "Шахед".

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Как указано, на одном из направлений государственной границы пограничный наряд зафиксировал полет барражирующего боеприпаса типа "Шахед".

"Охранники границы открыли огонь из всего имеющегося стрелкового оружия, в результате чего БПЛА был сбит. Впоследствии, с наступлением светлого времени суток, по результатам поиска обнаружен БПЛА типа "Шахед", который не сдетонировал при падении. Пограничники эффективно защищают украинское небо", - рассказали в ГПСУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники ночными сбросами с дронов уничтожили вражеского пулеметчика, склад БК и пушку МТ-12 в Донецкой области. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что спасатели укротили масштабный пожар, который возник в результате российских авиаударов по Сумской области.







