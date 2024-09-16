В Сумской области пограничники из стрелкового оружия сбили вражеский "Шахед". ФОТОрепортаж
Накануне, 15 сентября, во время очередной атаки по Украине ударными дронами, в Сумской области пограничники сбили вражеский беспилотник-камикадзе типа "Шахед".
Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Как указано, на одном из направлений государственной границы пограничный наряд зафиксировал полет барражирующего боеприпаса типа "Шахед".
"Охранники границы открыли огонь из всего имеющегося стрелкового оружия, в результате чего БПЛА был сбит. Впоследствии, с наступлением светлого времени суток, по результатам поиска обнаружен БПЛА типа "Шахед", который не сдетонировал при падении. Пограничники эффективно защищают украинское небо", - рассказали в ГПСУ.
Ранее сообщалось, что спасатели укротили масштабный пожар, который возник в результате российских авиаударов по Сумской области.
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честь і хвала Вам , що збили кацапське лайно 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️