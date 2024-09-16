Ликвидирован масштабный пожар, вызванный вражеским обстрелом в Конотопском районе. Оккупанты пытались повторно ударить по спасателям, - ГСЧС. ВИДЕО
Спасатели укротили масштабный пожар, возникший в результате российских авиаударов по Сумской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, накануне враг в очередной раз нанес авиационные удары по пограничье Конотопского района, в результате чего возникло значительное возгорание в частном домовладении.
Кроме жилого дома также пылали хозяйственные помещения и 4 единицы сельхозтехники.
"Из-за повторных обстрелов специалисты ГСЧС были вынуждены отходить в безопасное место", - говорится в сообщении.
В результате пожар был ликвидирован.
По предварительным данным, никто из людей не пострадал.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что враг атаковал энергообъект в Сумской области.
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Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий16.09.2024 11:02 Ответить Мне нравится 0
igor romanenko #506975
показать весь комментарий16.09.2024 11:34 Ответить Мне нравится 2
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