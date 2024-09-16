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Ликвидирован масштабный пожар, вызванный вражеским обстрелом в Конотопском районе. Оккупанты пытались повторно ударить по спасателям, - ГСЧС. ВИДЕО

Спасатели укротили масштабный пожар, возникший в результате российских авиаударов по Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, накануне враг в очередной раз нанес авиационные удары по пограничье Конотопского района, в результате чего возникло значительное возгорание в частном домовладении.

Кроме жилого дома также пылали хозяйственные помещения и 4 единицы сельхозтехники.

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"Из-за повторных обстрелов специалисты ГСЧС были вынуждены отходить в безопасное место", - говорится в сообщении.

В результате пожар был ликвидирован.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что враг атаковал энергообъект в Сумской области.

Автор: 

обстрел (27366) Сумская область (3172) ГСЧС (4985)


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А «потужні мєнєнджєри» з ОПУ, не можуть допомогти ЗАХИСНИКАМ, подавити вогонь рашистів??? Бо пунктами незламними, цьому не допоможеш..
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16.09.2024 11:02 Ответить
А коментатори знають що довжина кордону в Сумській області - 563 км і прикордонна смуга постійно обстрілюється до 50 км на захід від кордону, і це значно посилилося за останній місяць.
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16.09.2024 11:34 Ответить
 
 