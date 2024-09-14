Враг атаковал энергообъект Сумской области, один работник погиб, еще 7 ранены, - Минэнерго

За минувшие сутки под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго

"В Сумской области в результате обстрела территории энергообъекта было повреждено оборудование и укрытия, обесточивалось несколько подстанций. В результате атаки погиб работник предприятия - 54-летний водитель", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще 7 работников получили ранения и были госпитализированы.

В целом, по данным Минэнерго, за минувшие сутки враг обстрелял гражданскую энергетическую инфраструктуру в Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях.

В Запорожской области в результате обстрела выключалась воздушная линия, при этом обесточивались подстанции. Потребители не обесточивались.

В Черниговской области в результате обстрела отключились воздушные линии, обесточивались 413 абонентов в 6 населенных пунктах.

Напомним, за период с октября 2022 года по сентябрь 2024 года объекты украинской энергетической инфраструктуры подверглись 1024 российским атакам.

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