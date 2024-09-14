Ворог атакував енергооб’єкт Сумської області, один працівник загинув, ще 7 поранено, - Міненерго

За минулу добу під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міненерго

"У Сумській області внаслідок обстрілу території енергообʼєкта було пошкоджено обладнання і укриття, знеструмлювалось кілька підстанцій. Внаслідок атаки загинув працівник підприємства - 54-річний водій", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ще 7 працівників отримали поранення та були госпіталізовані.

Загалом, за даними Міненерго, за минулу добу ворог обстріляв цивільну енергетичну інфраструктуру в Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.

У Запорізькій області внаслідок обстрілу вимикалась повітряна лінія, при цьому знеструмлювались підстанції. Споживачі не знеструмлювались.

У Чернігівській області внаслідок обстрілу відключились повітряні лінії, знеструмлювались 413 абонентів у 6 населених пунктах.

Нагадаємо, за період із жовтня 2022 року до вересня 2024 року об'єкти української енергетичної інфраструктури зазнали 1024 російських атаки.

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