"Гігават Зеленського": наразі побудовано близько 60 МВт, - Кудрицький
Лише близько 60 МВт в Україні наразі побудовано з анонсованого "Гігавата Зеленського".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю ЕП розповів ексочільник "Укренерго" Володимир Кудрицький.
Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що на початок вересня профінансовано встановлення розподіленої генерації загальною потужністю 600 МВт.
"У мене інші дані. Можливо, за останні 2-3 дні побудувалися сотні, але я, наприклад, знаю цифру порядку 60 МВт", - зазначив ексочільник "Укренерго".
На уточнююче питання, що йдеться про період з моменту виникнення терміну "Гігават Зеленського", Кудрицький зазначив: "Це взагалі. З яких одна станція підключалася півтора року. Друга, наскільки я знаю, введена нещодавно в роботу".
Як раніше повідомлялось, у серпні Галущенко заявляв, що до кінця цього року Україна зможе повернути до роботи майже 3 ГВт генерації додатково до вже відновленої генерації електроенергії. Проте для цього необхідне фінансування.
Будь ласка, зачекайте...
патужно, паттужно !!!!
Потужно. Як і сам презедент.
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Той випадок, коли світлину зробив не ангажований фотограф...
А я маленький такой..... 😂👍
Одразу видно схему. 10% на будівництво, 90% в кишені.
Лампочка Ілліча.
******* совок.
ХазбулатГігават удалой...
- але вумний нА-ріт обрав найтупориліший джек-пот - Зєлєнского - Вирок-2019 - отже, живемо, як наголосували дебіли-експериментатори.. а зеленська влада не збирається навчатися навіть на життях живих, поки що, Українців, бо зеленські прийшли тупо красти
у мене це все вжЕ є, вже років з 15+ (наче знав про халепи), і на хаті і на дачі стоїть-працює "по пів-кіловата потужності, і там і там - навіть по гібридному (газ-бензин) генератору (свого часу це було навіть недорого, не аж так, як ото натепер).. вже виручило у лютому-березні 22го, коли десь з місяць не було світла і свій малий електротранспорт заряджав виключно "сонцем", коли все стояло або коштувало "мільйони" - а я їздив і хлопці на блокпостах офігєвали і фоткали, коли "дід" на електровєліку катався туди-сюди (а це - 150км в один бік)... та й зараз - це у допомогу і навіть значну економію з урахуванням ідіотсько-мародерського зєлєнского тарифу, бо Зеленське вкотре нажухало свій лохторат - не міняти тарифи під час війни..
- я ділюся десятирічним досвідом з притомними людьми і навіть "обучаємимі" зебілами - якщо вам не треба - до побачення - смокчіть зеленсько-хуйловську пісю монополістів.. - це ваша доля..
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Все просто як у шапіто. Виделені кошти на 540 МВт спишуть (вкрадуть) після чергового удару по генерації.
Сам намолов - сам і виконуй.