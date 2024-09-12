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енергетика (2479) електроенергія (6006) Кудрицький Володимир (188)

"Гігават Зеленського": наразі побудовано близько 60 МВт, - Кудрицький

Гігават Зеленського: скільки вже побудовано

Лише близько 60 МВт в Україні наразі побудовано з анонсованого "Гігавата Зеленського".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю ЕП розповів ексочільник "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що на початок вересня профінансовано встановлення розподіленої генерації загальною потужністю 600 МВт.

"У мене інші дані. Можливо, за останні 2-3 дні побудувалися сотні, але я, наприклад, знаю цифру порядку 60 МВт", - зазначив ексочільник "Укренерго".

На уточнююче питання, що йдеться про період з моменту виникнення терміну "Гігават Зеленського", Кудрицький зазначив: "Це взагалі. З яких одна станція підключалася півтора року. Друга, наскільки я знаю, введена нещодавно в роботу".

Як раніше повідомлялось, у серпні Галущенко заявляв, що до кінця цього року Україна зможе повернути до роботи майже 3 ГВт генерації додатково до вже відновленої генерації електроенергії. Проте для цього необхідне фінансування.

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Топ коментарі
+25
Зима на носі. 60 МВт із 1 гігівата Зєленскага.

Потужно. Як і сам презедент.

https://x.com/Oleksa_UA66 Pan Оleksа_UA

Той випадок, коли світлину зробив не ангажований фотограф...

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12.09.2024 11:37
+18
мільярд дерев, мільйон дронів, гігават електроенергії...
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12.09.2024 11:34
+16
"Гігават Зеленського"
Лампочка Ілліча.
******* совок.
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12.09.2024 11:38
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12.09.2024 11:29 Відповісти
Тиждень назад був в команді - чого мовчав - прозрів?
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12.09.2024 11:34 Відповісти
Так він тепер типу опозиція, скоро почне вскривати корупційні схеми в енергетиці.
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12.09.2024 11:38 Відповісти
Опозиція - а якби не погнали - так би и мовчав в ганчірочку
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12.09.2024 11:46 Відповісти
40 лямів премії собі виписав та в ліс пішов....
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12.09.2024 12:13 Відповісти
Нагадує ту ворону з мультика шо "главноє воврємя смиться"...
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12.09.2024 11:45 Відповісти
6%. І так у всьому...
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12.09.2024 11:34 Відповісти
Зеля 6%.
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12.09.2024 11:35 Відповісти
"Шостий" президент.
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12.09.2024 11:39 Відповісти
І ті по недогляду получилися. Не встигли вкрасти гроші.
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12.09.2024 11:44 Відповісти
навіть я би сказав півшостого
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12.09.2024 11:56 Відповісти
мільярд дерев, мільйон дронів, гігават електроенергії...
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12.09.2024 11:34 Відповісти
.... міліони лохів ЗЄ-виборців.

патужно, паттужно !!!!
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12.09.2024 11:37 Відповісти
Как раз при сгорании миллиарда деревьев вырабатывается гигаватт электроэнергии.
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12.09.2024 12:39 Відповісти
6 Гігават ЗЄлєнським просра..ні в Запоріжській АЕС 👿
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12.09.2024 11:34 Відповісти
Та це як мільярд дерев і мільон дронів. Ніхто не сумнівався, що гундосий ****** здатен тільки *******.
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12.09.2024 11:37 Відповісти
Зима на носі. 60 МВт із 1 гігівата Зєленскага.

Потужно. Як і сам презедент.

https://x.com/Oleksa_UA66 Pan Оleksа_UA

Той випадок, коли світлину зробив не ангажований фотограф...

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12.09.2024 11:37 Відповісти
"Президенты, президенты,
А я маленький такой..... 😂👍
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12.09.2024 11:59 Відповісти
Посмотрите внимательно на кальсоны. Он в корень рос.
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12.09.2024 12:40 Відповісти
Выросший корень должен быть в штанине. А торчит *****, обрубок.
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12.09.2024 12:53 Відповісти
Какой нелох, такой и корешок.
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12.09.2024 12:54 Відповісти
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12.09.2024 12:55 Відповісти
Ета другое, мальчики ведь...
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12.09.2024 13:05 Відповісти
Президент і бик-запліднювач мають різні обов'язки
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12.09.2024 12:52 Відповісти
Таке має робити президент?

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12.09.2024 13:01 Відповісти
Просто, *****
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14.10.2024 08:10 Відповісти
Ничего, скоро начнется "велике крадівництво гігаватніка" со "строительством" АЭС...
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12.09.2024 11:38 Відповісти
Воно вже почалося.
Одразу видно схему. 10% на будівництво, 90% в кишені.
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12.09.2024 12:04 Відповісти
"Гігават Зеленського"
Лампочка Ілліча.
******* совок.
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12.09.2024 11:38 Відповісти
Тільки лампочку Ілліча народ таки побачив, а гігават зеленського не побачить ніколи.
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12.09.2024 11:42 Відповісти
Хазбулат Гігават удалой...
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12.09.2024 11:41 Відповісти
якби у тупорило-мародерського колективного зєлєнскага був розум і відчуття України, то він роздав, або по собівартості (без мародерських гнидьманцевих накруток) продав по хоча б півкіловатній сонячній панелі "у кожну хату" (арматура та реалізація - то вже на кожному окремому Українцеві, під свої потреби-спроможності).. то розосередження енергопотужностей відбулося би миттєво-автоматично і оркам ***** не вистачило би ракет-шахедів щоб загасити кожну хату і загалом Україну у цілому..
- але вумний нА-ріт обрав найтупориліший джек-пот - Зєлєнского - Вирок-2019 - отже, живемо, як наголосували дебіли-експериментатори.. а зеленська влада не збирається навчатися навіть на життях живих, поки що, Українців, бо зеленські прийшли тупо красти
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12.09.2024 11:42 Відповісти
Українці ніяк не віддучаться від "совка головного мозку". Хто за це платить буде, умнік? Як звикли сімдесят років будувати комунізм так і будуть. Іди в магазин і купуй собі панелі і інвентори чи хтось (Якщо мова йде про державу то теж хтось платить: я, твій сусід, ще хтось інший) інший має тобі це купувати поки ти, як руський ванька-дурак,
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12.09.2024 12:18 Відповісти
..не напружуй свою єдину "ізвіліну"..
у мене це все вжЕ є, вже років з 15+ (наче знав про халепи), і на хаті і на дачі стоїть-працює "по пів-кіловата потужності, і там і там - навіть по гібридному (газ-бензин) генератору (свого часу це було навіть недорого, не аж так, як ото натепер).. вже виручило у лютому-березні 22го, коли десь з місяць не було світла і свій малий електротранспорт заряджав виключно "сонцем", коли все стояло або коштувало "мільйони" - а я їздив і хлопці на блокпостах офігєвали і фоткали, коли "дід" на електровєліку катався туди-сюди (а це - 150км в один бік)... та й зараз - це у допомогу і навіть значну економію з урахуванням ідіотсько-мародерського зєлєнского тарифу, бо Зеленське вкотре нажухало свій лохторат - не міняти тарифи під час війни..
- я ділюся десятирічним досвідом з притомними людьми і навіть "обучаємимі" зебілами - якщо вам не треба - до побачення - смокчіть зеленсько-хуйловську пісю монополістів.. - це ваша доля..
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12.09.2024 12:43 Відповісти
Ну ви , мовчу
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14.10.2024 08:13 Відповісти
десь років через п'ять як раз і буде гігават.
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12.09.2024 11:43 Відповісти
Мільйони дронів висять на мільярдах дерев освітлювані мегаватами світлоносніх Зеленських.
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12.09.2024 11:43 Відповісти
А бубочка гігават з свій кошт будуватиме? Ну, логічно, якщо гігават зеленського то означає побудовано за рахунок зеленського. А якщо за рахунок платників податків то це державне будівництво і бубочка ніякого відношення до цього немає. Він тимчасовий менеджер найнятий громадянами України.
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12.09.2024 11:43 Відповісти
До морозів місяць-півтора...
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12.09.2024 11:44 Відповісти
бу-га-га-ват...
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12.09.2024 11:47 Відповісти
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12.09.2024 11:48 Відповісти
Напомним, министр энергетики https://biz.censor.net/news/3508630/na_sogodni_profinansovano_vstanovlennya_rozpodilenoyi_generatsiyi_na_600_mvt что на начало сентября профинансировано установление распределенной генерации общей мощностью 600 МВт. Источник:
=================
Все просто як у шапіто. Виделені кошти на 540 МВт спишуть (вкрадуть) після чергового удару по генерації.
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12.09.2024 11:49 Відповісти
Залишилось придумати ще десь побудовані потужності на 940 МВт.
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12.09.2024 11:52 Відповісти
На|балово- головний стиль ЗЕ.
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12.09.2024 12:05 Відповісти
Так це результат діяльності самого Кудрицького.
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12.09.2024 12:07 Відповісти
Ви ж не думаєте, що всяку дурню, яку намеле Лідор нації, повинен виконувати хтось інший?
Сам намолов - сам і виконуй.
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12.09.2024 13:25 Відповісти
Воно, той "гігіват зеленського", мусить САМО збудуватись -- як "мільярд дерев", що виросло САМО замість Каховського водосховища.
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12.09.2024 12:23 Відповісти
Мільйон дронів заблукав у гілках мільярда дерев,заплутавши їх.Вітру вистачило лише на 60 мегавати.Гілки незламно розплутаються повіє найпотужніший вітер і буде 1 гігаватт зеленського.
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12.09.2024 12:27 Відповісти
в трусы ему тот гигаватт
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12.09.2024 12:51 Відповісти
Балодя гигаВатный.
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12.09.2024 13:08 Відповісти
Проте для цього необхідне фінансування. Джерело: Вывод Гращенко Зеленскому прост до безобразия: нет финансирования - нет гигаватта.
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12.09.2024 13:27 Відповісти
Дайте гроші і не буде ні гигивата і ні грошей
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12.09.2024 13:39 Відповісти
зеленський ще та гіга вата
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12.09.2024 13:43 Відповісти
Найвеличнейший Великобудивник Миллиардодеревьевич Миллионодронович Конецэпохибеднович Тысячидолларовучтилямзарплатович Боневтик Гиагаватович врать не станет
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12.09.2024 13:54 Відповісти
а шо раньше молчал?***********.............................сиди со своими 5 кондицинерами дома ***********..............а впрочем кудрицкий -иди *****!
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12.09.2024 14:32 Відповісти
 
 