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До кінця року можна відновити 3 ГВт генерації за умови фінансування, - Галущенко

До кінця року можна відновити 3 ГВт генерації за умови фінансування, - Галущенко

До кінця цього року Україна зможе повернути до роботи майже 3 ГВт генерації додатково до вже відновленої генерації електроенергії. Проте для цього необхідне фінансування.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко на брифінгу для партнерів України, йдеться на сайті Міненерго, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у брифінгу взяли участь представники центральних органів влади, іноземних дипломатичних місій і міжнародних організацій, обласних військових адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Як розповів Галущенко, за умови наявності необхідного фінансування проєктів та продовження активної роботи з відновлення і проведення ремонтів, до кінця календарного року можливо додати в систему ще близько 3 ГВт потужності, додатково до вже відновленої генерації електроенергії.

"Активно шукаємо фінансову підтримку, щоб якомога швидше додати потужності до енергосистеми та гарантувати надійне енергопостачання для ключових об’єктів", - заявивочільник Міненерго.

Читайте також: Енергосистема залишається чутливою до погодних умов, але значних відключень не прогнозується, - Міненерго

Урядовець розповів, що при Міністерстві енергетики діє спеціальна технічна група, яка тісно співпрацює з енергокомпаніями та місцевими адміністраціями, здійснює аналіз усіх проєктів, надає необхідну технічну підтримку, формує зведений перелік потреб тощо. Вона розробила детальний опитувальник для регіонів щодо проєктів розподіленої генерації, які будуються або будуть будуватися, з метою виявлення можливих проблем.

Наразі вже є інформація від 18 регіонів, що дозволяє проводити аналіз наявних проєктів та правильно формувати запити на обладнання для потенційних.

Читайте також: Наступного тижня через спеку можуть повернути відключення світла, - Міненерго

Автор: 

фінансування (3101) енергетика (2581) Галущенко Герман (529) Міненерго (1402)


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Топ коментарі
+20
Какое финансирование?
Вам же на восстановление энергосистемы целенаправленно США и Европа выделили миллиарды долларов и евро.
А ряд стран Европы, Балтика например, выделили оборудование для восстановления системы.
Что, уже успели эту помощь рассовать по карманам?
А теперь просите финансирование, тонко намекая на очередное повышение тарифов?
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17.08.2024 17:14
+11
Якщо б вас паскуд разом з вашими виводками підвісити металевими гаками за ребра то і всі б 10ГВт країна отримала б.
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17.08.2024 17:26
+9
"Активно ищем финансовую поддержку, чтобы как можно скорее добавить мощности в энергосистему Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко на брифинге для партнеров Украины Источник:

задержан заместитель министра энергетики Хейло на взятке в $500 тыс Источник:
Шо вам ещё сказать.
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17.08.2024 18:19
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Какое финансирование?
Вам же на восстановление энергосистемы целенаправленно США и Европа выделили миллиарды долларов и евро.
А ряд стран Европы, Балтика например, выделили оборудование для восстановления системы.
Что, уже успели эту помощь рассовать по карманам?
А теперь просите финансирование, тонко намекая на очередное повышение тарифов?
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17.08.2024 17:14 Відповісти
Вже на офшорах..

Офшори просють бабла..

Ще в липні вони "тонко" натякали, що восені по 7 грн зроблять.
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17.08.2024 17:16 Відповісти
усьпелі, начальніка... усьпєлі....
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17.08.2024 18:15 Відповісти
Як не будете красти.
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17.08.2024 17:15 Відповісти
Проте для цього необхідне фінансування

Слава богу, з цим - жодних проблем.
Гроше у вас - аж з дупи лізуть!
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17.08.2024 17:16 Відповісти
.... з багажника
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17.08.2024 18:39 Відповісти
коси коса пока роса
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17.08.2024 17:21 Відповісти
Якщо б вас паскуд разом з вашими виводками підвісити металевими гаками за ребра то і всі б 10ГВт країна отримала б.
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17.08.2024 17:26 Відповісти
Це вас то 3,14дорів ненажерлевих не фінансують?
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17.08.2024 17:29 Відповісти
***,за умови ,що не *********** знову(Диверсифікувати,злодії!
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17.08.2024 17:29 Відповісти
Менш фантастичний розрахунок - на приліт інопланетян, які посміються з коміка, і дадуть халявну енергію.
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17.08.2024 17:30 Відповісти
Это значит, что эти дополнительные 3 ГВт пойдут в Румынию через Дерьмаковские прокладки, а мудрий нарiд и дальше будет смотреть говномарафет от зебилов, но только по 6 часов в день.
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17.08.2024 17:31 Відповісти
Тобі приз, за самий тупий вимір за сьогодні. Ти хоч щось по темі прочитай.
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17.08.2024 19:14 Відповісти
тебе электроэнергии сейчас не хватает? тебя отключают? куда тебе с зелёными 3 ГВт засунут
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17.08.2024 19:43 Відповісти
Жертва аборта говномарафета, уймись. Тебе и 6 часов в день этого дерьма много.
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17.08.2024 21:24 Відповісти
"Дайте гроші бо ми хороші!!!"
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17.08.2024 17:42 Відповісти
А до конца года можно установить все газовые миниТЭС, подаренные нам союзниками еще в конце зимы 2022\2023?
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17.08.2024 17:45 Відповісти
Після підняття тарифіва з 1,6 до 4,3 треба ще і умови фінансування?
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17.08.2024 17:46 Відповісти
Так..бо рентабельність в нуль у них - електрика ро 7, а з прибутком - по 10..
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17.08.2024 17:49 Відповісти
З фінансуванням проблем немає - є проблеми з освоєнням виділених коштів.
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17.08.2024 17:47 Відповісти
От з цим якраз проблем у покидбків немає від слова - взагалі!
Всі гроші счезають в режимі 24/7 - як тільки надходять....
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17.08.2024 18:20 Відповісти
Ненажерливі під@ри...
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17.08.2024 17:48 Відповісти
... треба менше красти, і все буде добре.
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17.08.2024 17:51 Відповісти
"Активно ищем финансовую поддержку, чтобы как можно скорее добавить мощности в энергосистему Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко на брифинге для партнеров Украины Источник:

задержан заместитель министра энергетики Хейло на взятке в $500 тыс Источник:
Шо вам ещё сказать.
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17.08.2024 18:19 Відповісти
Поражаюсь умы и сообразительности министра. Убедить следствие что он дурак (у него под носом такие дела вертели) - большой ум иметь нужно.
Там традиция такая:
арестовал корпоративные права и недвижимость, принадлежащие бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины Владимиру Демчишину. Источник:
суд Киева арестовал украинца, участвовавшего в преступной схеме поставок угля с ОРДЛО за счет государственных предприятий Украины на общую сумму около 1,5 млрд грн. По данным СМИ, это советник экс-министра энергетики Украины Сергей Кузяра. Источник:
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17.08.2024 18:44 Відповісти
Це, щоб на фоні твоїх трьох, Бубачка зі своїм 1 ГВт виглядав трохи адекватніше?
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17.08.2024 18:42 Відповісти
Брехунць, знову щось вигадує.
Вам пора в відставку, ваші зами доказують вашу ворожу працю.
Геть.
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17.08.2024 18:45 Відповісти
У тебе зам - прокацапський кріт-коррупціонер, мав би совість - звільнився б після такого. Не дивно, що Україна сидить без світла роками, де СБУ, цю кротівню потрусити?
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17.08.2024 18:50 Відповісти
А звідки 3 ГВт? З Ненацька може тільки 2 ГВт з'явитись. Курська АЕС в місті Ненацьк(колишній Курчатов) виробляє тільки 2 ГВт).
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17.08.2024 19:06 Відповісти
3С - Ні совісті, ні страху, ні сорому - новий тренд зебільної влади!
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17.08.2024 19:35 Відповісти
ничкго не давать ни укрэнерго, не минэнэрго, ни дтэку. эти денежные зе-патриоты целенаправленно гробят АЭС
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17.08.2024 19:47 Відповісти
Це він про чергове підвищення тарифу за квт для населення.
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17.08.2024 20:00 Відповісти
а якого чорта українці мають фінансувати відновлення допотопних часів першої світової вугільних махметівських приватних електростанцій, краще нові атомні державні *******, безпечні, надійні. а хєрмак з махмєтовим і коломоцьким нехай ідуть за корабльом
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17.08.2024 20:59 Відповісти
 
 