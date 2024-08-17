До кінця року можна відновити 3 ГВт генерації за умови фінансування, - Галущенко

До кінця цього року Україна зможе повернути до роботи майже 3 ГВт генерації додатково до вже відновленої генерації електроенергії. Проте для цього необхідне фінансування.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко на брифінгу для партнерів України, йдеться на сайті Міненерго, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у брифінгу взяли участь представники центральних органів влади, іноземних дипломатичних місій і міжнародних організацій, обласних військових адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Як розповів Галущенко, за умови наявності необхідного фінансування проєктів та продовження активної роботи з відновлення і проведення ремонтів, до кінця календарного року можливо додати в систему ще близько 3 ГВт потужності, додатково до вже відновленої генерації електроенергії.

"Активно шукаємо фінансову підтримку, щоб якомога швидше додати потужності до енергосистеми та гарантувати надійне енергопостачання для ключових об’єктів", - заявивочільник Міненерго.

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Урядовець розповів, що при Міністерстві енергетики діє спеціальна технічна група, яка тісно співпрацює з енергокомпаніями та місцевими адміністраціями, здійснює аналіз усіх проєктів, надає необхідну технічну підтримку, формує зведений перелік потреб тощо. Вона розробила детальний опитувальник для регіонів щодо проєктів розподіленої генерації, які будуються або будуть будуватися, з метою виявлення можливих проблем.

Наразі вже є інформація від 18 регіонів, що дозволяє проводити аналіз наявних проєктів та правильно формувати запити на обладнання для потенційних.

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