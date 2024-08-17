До кінця року можна відновити 3 ГВт генерації за умови фінансування, - Галущенко
До кінця цього року Україна зможе повернути до роботи майже 3 ГВт генерації додатково до вже відновленої генерації електроенергії. Проте для цього необхідне фінансування.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко на брифінгу для партнерів України, йдеться на сайті Міненерго, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що у брифінгу взяли участь представники центральних органів влади, іноземних дипломатичних місій і міжнародних організацій, обласних військових адміністрацій та органів місцевого самоврядування.
Як розповів Галущенко, за умови наявності необхідного фінансування проєктів та продовження активної роботи з відновлення і проведення ремонтів, до кінця календарного року можливо додати в систему ще близько 3 ГВт потужності, додатково до вже відновленої генерації електроенергії.
"Активно шукаємо фінансову підтримку, щоб якомога швидше додати потужності до енергосистеми та гарантувати надійне енергопостачання для ключових об’єктів", - заявивочільник Міненерго.
Урядовець розповів, що при Міністерстві енергетики діє спеціальна технічна група, яка тісно співпрацює з енергокомпаніями та місцевими адміністраціями, здійснює аналіз усіх проєктів, надає необхідну технічну підтримку, формує зведений перелік потреб тощо. Вона розробила детальний опитувальник для регіонів щодо проєктів розподіленої генерації, які будуються або будуть будуватися, з метою виявлення можливих проблем.
Наразі вже є інформація від 18 регіонів, що дозволяє проводити аналіз наявних проєктів та правильно формувати запити на обладнання для потенційних.
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Вам же на восстановление энергосистемы целенаправленно США и Европа выделили миллиарды долларов и евро.
А ряд стран Европы, Балтика например, выделили оборудование для восстановления системы.
Что, уже успели эту помощь рассовать по карманам?
А теперь просите финансирование, тонко намекая на очередное повышение тарифов?
Офшори просють бабла..
Ще в липні вони "тонко" натякали, що восені по 7 грн зроблять.
Слава богу, з цим - жодних проблем.
Гроше у вас - аж з дупи лізуть!
абортаговномарафета, уймись. Тебе и 6 часов в день этого дерьма много.
Всі гроші счезають в режимі 24/7 - як тільки надходять....
задержан заместитель министра энергетики Хейло на взятке в $500 тыс Источник:
Шо вам ещё сказать.
Там традиция такая:
арестовал корпоративные права и недвижимость, принадлежащие бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины Владимиру Демчишину. Источник:
суд Киева арестовал украинца, участвовавшего в преступной схеме поставок угля с ОРДЛО за счет государственных предприятий Украины на общую сумму около 1,5 млрд грн. По данным СМИ, это советник экс-министра энергетики Украины Сергей Кузяра. Источник:
Вам пора в відставку, ваші зами доказують вашу ворожу працю.
Геть.