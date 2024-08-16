Наступного тижня через спеку можуть повернути відключення світла, - Міненерго
В Україні наступного тижня можуть повернутися до графіків відключення світла. Через спеку зросте споживання електроенергії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.
"На 16 серпня ми не прогнозуємо відключень, однак, починаючи із вихідних, прогнозується значне підвищення температури. І ми прогнозуємо значне зростання споживання електроенергії", - йдеться в повідомленні.
І за прогнозами наступного тижня очікується також підвищена температура. Тож енергетикам доведеться застосовувати графіки відключень.
Гринчук нагадала, що на енергетичних об'єктах по всій країні триває ремонтна кампанія і відновлення обладнання, пошкодженого внаслідок ворожих атак, і закликала споживачів економно користуватися електроенергією.
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Можна відключати далі. Відключення зникли в тей же денб ,коли приїхала комісія по відбудові України з США. І влада не змогла відповісти ,чому за 16 місяців не встановлено обладнання , яке США давала для стабілізації
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Треба гроші .... підсилювати захист, напад, тренеів, судів, фанів
или нет, пусть банкротят вместе с укрэнэрго АЭС. Потом куплю АЭС по 1грн
Ніяк бідолахи не дочекаються чи спеки,чи морозів,щоб уже ці відключення застосувати.