Наступного тижня через спеку можуть повернути відключення світла, - Міненерго

В Україні наступного тижня можуть повернутися до графіків відключення світла. Через спеку зросте споживання електроенергії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

"На 16 серпня ми не прогнозуємо відключень, однак, починаючи із вихідних, прогнозується значне підвищення температури. І ми прогнозуємо значне зростання споживання електроенергії", - йдеться в повідомленні.

І за прогнозами наступного тижня очікується також підвищена температура. Тож енергетикам доведеться застосовувати графіки відключень.

Гринчук нагадала, що на енергетичних об'єктах по всій країні триває ремонтна кампанія і відновлення обладнання, пошкодженого внаслідок ворожих атак, і закликала споживачів економно користуватися електроенергією.

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