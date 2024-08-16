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Наступного тижня через спеку можуть повернути відключення світла, - Міненерго

електроенергія,електрика,світло,леп

В Україні наступного тижня можуть повернутися до графіків відключення світла. Через спеку зросте споживання електроенергії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

"На 16 серпня ми не прогнозуємо відключень, однак, починаючи із вихідних, прогнозується значне підвищення температури. І ми прогнозуємо значне зростання споживання електроенергії", - йдеться в повідомленні.

І за прогнозами наступного тижня очікується також підвищена температура. Тож енергетикам доведеться застосовувати графіки відключень.

Гринчук нагадала, що на енергетичних об'єктах по всій країні триває ремонтна кампанія і відновлення обладнання, пошкодженого внаслідок ворожих атак, і закликала споживачів економно користуватися електроенергією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні через спеку знову зростає споживання електроенергії, відключень поки немає

Автор: 

електроенергія (6182) Міненерго (1402) відключення світла (1086)


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Топ коментарі
+10
Американці просто поїхали.
Можна відключати далі. Відключення зникли в тей же денб ,коли приїхала комісія по відбудові України з США. І влада не змогла відповісти ,чому за 16 місяців не встановлено обладнання , яке США давала для стабілізації
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16.08.2024 11:30
+8
У нас на Львівщині поки, за прогнозами, серпневий пік температури припадає на ці вихідні, з понеділка буде трохи на 2-3 градуси холодніше ??? з якого дива відключеня ???
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16.08.2024 11:32
+5
фух, а то я вже переживати почав - є собі світло і є
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16.08.2024 11:49
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Американці просто поїхали.
Можна відключати далі. Відключення зникли в тей же денб ,коли приїхала комісія по відбудові України з США. І влада не змогла відповісти ,чому за 16 місяців не встановлено обладнання , яке США давала для стабілізації
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16.08.2024 11:30 Відповісти
бо це невигідно насамперед енергоолігархам, власникам ТЕЦ та ТЕС, насамперед ахметці !!! нагадайте мені будь-ласка, чий "ефективний манагер" зараз очолює КМ України ???
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16.08.2024 12:57 Відповісти
не в ахметці справа ,а справа в політиці зелених - українцям має бути холодно, голодно , без грошей , в несправедливості , без світла. Вони повинні погодитись на капітуляцію під назвою "мирний план оманських близнюків".
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16.08.2024 15:19 Відповісти
ви праві, тільки частково, саме олігархи на кшталт ахметки, бені к., привели до влади це зелене криворагульне н*ркоманське чмо !!!


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16.08.2024 15:25 Відповісти
У нас на Львівщині поки, за прогнозами, серпневий пік температури припадає на ці вихідні, з понеділка буде трохи на 2-3 градуси холодніше ??? з якого дива відключеня ???
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16.08.2024 11:32 Відповісти
все просто Східна "барса" в дупі.
ХОЛОДНИЙ ДУШ ДЛЯ ЧЕМПІОНА: «ШАХТАР» ЗАЗНАВ СЕНСАЦІЙНОЇ ПОРАЗКИ НА СТАРТІ ЧЕМПІОНАТУ
Треба гроші .... підсилювати захист, напад, тренеів, судів, фанів
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16.08.2024 13:42 Відповісти
Бей минэнэрго-спасай атомку!
или нет, пусть банкротят вместе с укрэнэрго АЭС. Потом куплю АЭС по 1грн
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16.08.2024 11:40 Відповісти
Вам не продадуть !!! є більш достойні кандидатури на ці активи: беня к. & К, ахмеетка, фірташ, львочкін, пінчук, брати суркіси і тд.тп. ...
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16.08.2024 12:01 Відповісти
фух, а то я вже переживати почав - є собі світло і є
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16.08.2024 11:49 Відповісти
Ніхто й не сумнівався.
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16.08.2024 12:07 Відповісти
А мені аж жалко наших енергетиків(або не енергетиків,а тих,які керують) .
Ніяк бідолахи не дочекаються чи спеки,чи морозів,щоб уже ці відключення застосувати.
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16.08.2024 12:55 Відповісти
їм треба відрубувать голови , вони всі по шию в крові українців.
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16.08.2024 15:20 Відповісти
Єрмак, ще після вчора дав розпорядження. Вже про підняття тарифів призабули, можна відмикати.
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16.08.2024 13:34 Відповісти
щоб цю бидлоту електричнм струмом і вбило
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16.08.2024 13:44 Відповісти
Знову почнуть хернею займатись, мабуть давно дороги перекривали та не мішало б і боби всипати.
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16.08.2024 15:14 Відповісти
 
 