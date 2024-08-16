На следующей неделе из-за жары могут вернуть отключения света, - Минэнерго
В Украине на следующей неделе могут вернуться к графикам отключения света. Из-за жары возрастет потребление электроэнергии.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук.
"На 16 августа мы не прогнозируем отключений, однако, начиная с выходных, прогнозируется значительное повышение температуры. И мы прогнозируем значительный рост потребления электроэнергии", - говорится в сообщении.
И по прогнозам на следующей неделе ожидается также повышенная температура. Поэтому энергетикам придется применять графики отключений.
Гринчук напомнила, что на энергетических объектах по всей стране продолжается ремонтная кампания и восстановление оборудования, поврежденного в результате вражеских атак, и призвала потребителей экономно пользоваться электроэнергией.
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Можна відключати далі. Відключення зникли в тей же денб ,коли приїхала комісія по відбудові України з США. І влада не змогла відповісти ,чому за 16 місяців не встановлено обладнання , яке США давала для стабілізації
ХОЛОДНИЙ ДУШ ДЛЯ ЧЕМПІОНА: «ШАХТАР» ЗАЗНАВ СЕНСАЦІЙНОЇ ПОРАЗКИ НА СТАРТІ ЧЕМПІОНАТУ
Треба гроші .... підсилювати захист, напад, тренеів, судів, фанів
или нет, пусть банкротят вместе с укрэнэрго АЭС. Потом куплю АЭС по 1грн
Ніяк бідолахи не дочекаються чи спеки,чи морозів,щоб уже ці відключення застосувати.