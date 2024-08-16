РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11557 посетителей онлайн
Новости
1 826 15

На следующей неделе из-за жары могут вернуть отключения света, - Минэнерго

електроенергія,електрика,світло,леп

В Украине на следующей неделе могут вернуться к графикам отключения света. Из-за жары возрастет потребление электроэнергии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук.

"На 16 августа мы не прогнозируем отключений, однако, начиная с выходных, прогнозируется значительное повышение температуры. И мы прогнозируем значительный рост потребления электроэнергии", - говорится в сообщении.

И по прогнозам на следующей неделе ожидается также повышенная температура. Поэтому энергетикам придется применять графики отключений.

Гринчук напомнила, что на энергетических объектах по всей стране продолжается ремонтная кампания и восстановление оборудования, поврежденного в результате вражеских атак, и призвала потребителей экономно пользоваться электроэнергией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине из-за жары снова растет потребление электроэнергии, отключений пока нет

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2163) Минэнерго (363) отключение света (422)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Американці просто поїхали.
Можна відключати далі. Відключення зникли в тей же денб ,коли приїхала комісія по відбудові України з США. І влада не змогла відповісти ,чому за 16 місяців не встановлено обладнання , яке США давала для стабілізації
показать весь комментарий
16.08.2024 11:30
+8
У нас на Львівщині поки, за прогнозами, серпневий пік температури припадає на ці вихідні, з понеділка буде трохи на 2-3 градуси холодніше ??? з якого дива відключеня ???
показать весь комментарий
16.08.2024 11:32
+5
фух, а то я вже переживати почав - є собі світло і є
показать весь комментарий
16.08.2024 11:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Американці просто поїхали.
Можна відключати далі. Відключення зникли в тей же денб ,коли приїхала комісія по відбудові України з США. І влада не змогла відповісти ,чому за 16 місяців не встановлено обладнання , яке США давала для стабілізації
показать весь комментарий
16.08.2024 11:30 Ответить
бо це невигідно насамперед енергоолігархам, власникам ТЕЦ та ТЕС, насамперед ахметці !!! нагадайте мені будь-ласка, чий "ефективний манагер" зараз очолює КМ України ???
показать весь комментарий
16.08.2024 12:57 Ответить
не в ахметці справа ,а справа в політиці зелених - українцям має бути холодно, голодно , без грошей , в несправедливості , без світла. Вони повинні погодитись на капітуляцію під назвою "мирний план оманських близнюків".
показать весь комментарий
16.08.2024 15:19 Ответить
ви праві, тільки частково, саме олігархи на кшталт ахметки, бені к., привели до влади це зелене криворагульне н*ркоманське чмо !!!


показать весь комментарий
16.08.2024 15:25 Ответить
У нас на Львівщині поки, за прогнозами, серпневий пік температури припадає на ці вихідні, з понеділка буде трохи на 2-3 градуси холодніше ??? з якого дива відключеня ???
показать весь комментарий
16.08.2024 11:32 Ответить
все просто Східна "барса" в дупі.
ХОЛОДНИЙ ДУШ ДЛЯ ЧЕМПІОНА: «ШАХТАР» ЗАЗНАВ СЕНСАЦІЙНОЇ ПОРАЗКИ НА СТАРТІ ЧЕМПІОНАТУ
Треба гроші .... підсилювати захист, напад, тренеів, судів, фанів
показать весь комментарий
16.08.2024 13:42 Ответить
Бей минэнэрго-спасай атомку!
или нет, пусть банкротят вместе с укрэнэрго АЭС. Потом куплю АЭС по 1грн
показать весь комментарий
16.08.2024 11:40 Ответить
Вам не продадуть !!! є більш достойні кандидатури на ці активи: беня к. & К, ахмеетка, фірташ, львочкін, пінчук, брати суркіси і тд.тп. ...
показать весь комментарий
16.08.2024 12:01 Ответить
фух, а то я вже переживати почав - є собі світло і є
показать весь комментарий
16.08.2024 11:49 Ответить
Ніхто й не сумнівався.
показать весь комментарий
16.08.2024 12:07 Ответить
А мені аж жалко наших енергетиків(або не енергетиків,а тих,які керують) .
Ніяк бідолахи не дочекаються чи спеки,чи морозів,щоб уже ці відключення застосувати.
показать весь комментарий
16.08.2024 12:55 Ответить
їм треба відрубувать голови , вони всі по шию в крові українців.
показать весь комментарий
16.08.2024 15:20 Ответить
Єрмак, ще після вчора дав розпорядження. Вже про підняття тарифів призабули, можна відмикати.
показать весь комментарий
16.08.2024 13:34 Ответить
щоб цю бидлоту електричнм струмом і вбило
показать весь комментарий
16.08.2024 13:44 Ответить
Знову почнуть хернею займатись, мабуть давно дороги перекривали та не мішало б і боби всипати.
показать весь комментарий
16.08.2024 15:14 Ответить
 
 