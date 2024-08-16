На следующей неделе из-за жары могут вернуть отключения света, - Минэнерго

В Украине на следующей неделе могут вернуться к графикам отключения света. Из-за жары возрастет потребление электроэнергии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук.

"На 16 августа мы не прогнозируем отключений, однако, начиная с выходных, прогнозируется значительное повышение температуры. И мы прогнозируем значительный рост потребления электроэнергии", - говорится в сообщении.

И по прогнозам на следующей неделе ожидается также повышенная температура. Поэтому энергетикам придется применять графики отключений.

Гринчук напомнила, что на энергетических объектах по всей стране продолжается ремонтная кампания и восстановление оборудования, поврежденного в результате вражеских атак, и призвала потребителей экономно пользоваться электроэнергией.

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