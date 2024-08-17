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До конца года можно восстановить 3 ГВт генерации при условии финансирования, - Галущенко

До кінця року можна відновити 3 ГВт генерації за умови фінансування, - Галущенко

До конца этого года Украина сможет вернуть в работу почти 3 ГВт генерации дополнительно к уже восстановленной генерации электроэнергии. Однако для этого необходимо финансирование.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко на брифинге для партнеров Украины, говорится на сайте Минэнерго, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в брифинге приняли участие представители центральных органов власти, иностранных дипломатических миссий и международных организаций, областных военных администраций и органов местного самоуправления.

Как рассказал Галущенко, при условии наличия необходимого финансирования проектов и продолжения активной работы по восстановлению и проведению ремонтов, до конца календарного года возможно добавить в систему еще около 3 ГВт мощности, дополнительно к уже восстановленной генерации электроэнергии.

"Активно ищем финансовую поддержку, чтобы как можно скорее добавить мощности в энергосистему и гарантировать надежное энергоснабжение для ключевых объектов", - заявил глава Минэнерго.

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Чиновник рассказал, что при Министерстве энергетики действует специальная техническая группа, которая тесно сотрудничает с энергокомпаниями и местными администрациями, осуществляет анализ всех проектов, оказывает необходимую техническую поддержку, формирует сводный перечень потребностей и тому подобное. Она разработала подробный опросник для регионов по проектам распределенной генерации, которые строятся или будут строиться, с целью выявления возможных проблем.

Сейчас уже есть информация от 18 регионов, что позволяет проводить анализ имеющихся проектов и правильно формировать запросы на оборудование для потенциальных.

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Автор: 

финансирование (1795) энергетика (2553) Галущенко Герман (257) Минэнерго (363)


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Топ комментарии
+20
Какое финансирование?
Вам же на восстановление энергосистемы целенаправленно США и Европа выделили миллиарды долларов и евро.
А ряд стран Европы, Балтика например, выделили оборудование для восстановления системы.
Что, уже успели эту помощь рассовать по карманам?
А теперь просите финансирование, тонко намекая на очередное повышение тарифов?
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17.08.2024 17:14
+11
Якщо б вас паскуд разом з вашими виводками підвісити металевими гаками за ребра то і всі б 10ГВт країна отримала б.
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17.08.2024 17:26
+9
"Активно ищем финансовую поддержку, чтобы как можно скорее добавить мощности в энергосистему Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко на брифинге для партнеров Украины Источник:

задержан заместитель министра энергетики Хейло на взятке в $500 тыс Источник:
Шо вам ещё сказать.
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17.08.2024 18:19
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Правила форума Совет форумчан
Какое финансирование?
Вам же на восстановление энергосистемы целенаправленно США и Европа выделили миллиарды долларов и евро.
А ряд стран Европы, Балтика например, выделили оборудование для восстановления системы.
Что, уже успели эту помощь рассовать по карманам?
А теперь просите финансирование, тонко намекая на очередное повышение тарифов?
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17.08.2024 17:14 Ответить
Вже на офшорах..

Офшори просють бабла..

Ще в липні вони "тонко" натякали, що восені по 7 грн зроблять.
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17.08.2024 17:16 Ответить
усьпелі, начальніка... усьпєлі....
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17.08.2024 18:15 Ответить
Як не будете красти.
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17.08.2024 17:15 Ответить
Проте для цього необхідне фінансування

Слава богу, з цим - жодних проблем.
Гроше у вас - аж з дупи лізуть!
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17.08.2024 17:16 Ответить
.... з багажника
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17.08.2024 18:39 Ответить
коси коса пока роса
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17.08.2024 17:21 Ответить
Якщо б вас паскуд разом з вашими виводками підвісити металевими гаками за ребра то і всі б 10ГВт країна отримала б.
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17.08.2024 17:26 Ответить
Це вас то 3,14дорів ненажерлевих не фінансують?
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17.08.2024 17:29 Ответить
***,за умови ,що не *********** знову(Диверсифікувати,злодії!
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17.08.2024 17:29 Ответить
Менш фантастичний розрахунок - на приліт інопланетян, які посміються з коміка, і дадуть халявну енергію.
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17.08.2024 17:30 Ответить
Это значит, что эти дополнительные 3 ГВт пойдут в Румынию через Дерьмаковские прокладки, а мудрий нарiд и дальше будет смотреть говномарафет от зебилов, но только по 6 часов в день.
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17.08.2024 17:31 Ответить
Тобі приз, за самий тупий вимір за сьогодні. Ти хоч щось по темі прочитай.
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17.08.2024 19:14 Ответить
тебе электроэнергии сейчас не хватает? тебя отключают? куда тебе с зелёными 3 ГВт засунут
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17.08.2024 19:43 Ответить
Жертва аборта говномарафета, уймись. Тебе и 6 часов в день этого дерьма много.
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17.08.2024 21:24 Ответить
"Дайте гроші бо ми хороші!!!"
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17.08.2024 17:42 Ответить
А до конца года можно установить все газовые миниТЭС, подаренные нам союзниками еще в конце зимы 2022\2023?
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17.08.2024 17:45 Ответить
Після підняття тарифіва з 1,6 до 4,3 треба ще і умови фінансування?
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17.08.2024 17:46 Ответить
Так..бо рентабельність в нуль у них - електрика ро 7, а з прибутком - по 10..
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17.08.2024 17:49 Ответить
З фінансуванням проблем немає - є проблеми з освоєнням виділених коштів.
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17.08.2024 17:47 Ответить
От з цим якраз проблем у покидбків немає від слова - взагалі!
Всі гроші счезають в режимі 24/7 - як тільки надходять....
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17.08.2024 18:20 Ответить
Ненажерливі під@ри...
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17.08.2024 17:48 Ответить
... треба менше красти, і все буде добре.
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17.08.2024 17:51 Ответить
"Активно ищем финансовую поддержку, чтобы как можно скорее добавить мощности в энергосистему Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко на брифинге для партнеров Украины Источник:

задержан заместитель министра энергетики Хейло на взятке в $500 тыс Источник:
Шо вам ещё сказать.
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17.08.2024 18:19 Ответить
Поражаюсь умы и сообразительности министра. Убедить следствие что он дурак (у него под носом такие дела вертели) - большой ум иметь нужно.
Там традиция такая:
арестовал корпоративные права и недвижимость, принадлежащие бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины Владимиру Демчишину. Источник:
суд Киева арестовал украинца, участвовавшего в преступной схеме поставок угля с ОРДЛО за счет государственных предприятий Украины на общую сумму около 1,5 млрд грн. По данным СМИ, это советник экс-министра энергетики Украины Сергей Кузяра. Источник:
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17.08.2024 18:44 Ответить
Це, щоб на фоні твоїх трьох, Бубачка зі своїм 1 ГВт виглядав трохи адекватніше?
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17.08.2024 18:42 Ответить
Брехунць, знову щось вигадує.
Вам пора в відставку, ваші зами доказують вашу ворожу працю.
Геть.
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17.08.2024 18:45 Ответить
У тебе зам - прокацапський кріт-коррупціонер, мав би совість - звільнився б після такого. Не дивно, що Україна сидить без світла роками, де СБУ, цю кротівню потрусити?
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17.08.2024 18:50 Ответить
А звідки 3 ГВт? З Ненацька може тільки 2 ГВт з'явитись. Курська АЕС в місті Ненацьк(колишній Курчатов) виробляє тільки 2 ГВт).
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17.08.2024 19:06 Ответить
3С - Ні совісті, ні страху, ні сорому - новий тренд зебільної влади!
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17.08.2024 19:35 Ответить
ничкго не давать ни укрэнерго, не минэнэрго, ни дтэку. эти денежные зе-патриоты целенаправленно гробят АЭС
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17.08.2024 19:47 Ответить
Це він про чергове підвищення тарифу за квт для населення.
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17.08.2024 20:00 Ответить
а якого чорта українці мають фінансувати відновлення допотопних часів першої світової вугільних махметівських приватних електростанцій, краще нові атомні державні *******, безпечні, надійні. а хєрмак з махмєтовим і коломоцьким нехай ідуть за корабльом
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17.08.2024 20:59 Ответить
 
 