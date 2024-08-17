До конца года можно восстановить 3 ГВт генерации при условии финансирования, - Галущенко

До конца этого года Украина сможет вернуть в работу почти 3 ГВт генерации дополнительно к уже восстановленной генерации электроэнергии. Однако для этого необходимо финансирование.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко на брифинге для партнеров Украины, говорится на сайте Минэнерго, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в брифинге приняли участие представители центральных органов власти, иностранных дипломатических миссий и международных организаций, областных военных администраций и органов местного самоуправления.

Как рассказал Галущенко, при условии наличия необходимого финансирования проектов и продолжения активной работы по восстановлению и проведению ремонтов, до конца календарного года возможно добавить в систему еще около 3 ГВт мощности, дополнительно к уже восстановленной генерации электроэнергии.

"Активно ищем финансовую поддержку, чтобы как можно скорее добавить мощности в энергосистему и гарантировать надежное энергоснабжение для ключевых объектов", - заявил глава Минэнерго.

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Чиновник рассказал, что при Министерстве энергетики действует специальная техническая группа, которая тесно сотрудничает с энергокомпаниями и местными администрациями, осуществляет анализ всех проектов, оказывает необходимую техническую поддержку, формирует сводный перечень потребностей и тому подобное. Она разработала подробный опросник для регионов по проектам распределенной генерации, которые строятся или будут строиться, с целью выявления возможных проблем.

Сейчас уже есть информация от 18 регионов, что позволяет проводить анализ имеющихся проектов и правильно формировать запросы на оборудование для потенциальных.

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