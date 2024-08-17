До конца года можно восстановить 3 ГВт генерации при условии финансирования, - Галущенко
До конца этого года Украина сможет вернуть в работу почти 3 ГВт генерации дополнительно к уже восстановленной генерации электроэнергии. Однако для этого необходимо финансирование.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко на брифинге для партнеров Украины, говорится на сайте Минэнерго, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в брифинге приняли участие представители центральных органов власти, иностранных дипломатических миссий и международных организаций, областных военных администраций и органов местного самоуправления.
Как рассказал Галущенко, при условии наличия необходимого финансирования проектов и продолжения активной работы по восстановлению и проведению ремонтов, до конца календарного года возможно добавить в систему еще около 3 ГВт мощности, дополнительно к уже восстановленной генерации электроэнергии.
"Активно ищем финансовую поддержку, чтобы как можно скорее добавить мощности в энергосистему и гарантировать надежное энергоснабжение для ключевых объектов", - заявил глава Минэнерго.
Чиновник рассказал, что при Министерстве энергетики действует специальная техническая группа, которая тесно сотрудничает с энергокомпаниями и местными администрациями, осуществляет анализ всех проектов, оказывает необходимую техническую поддержку, формирует сводный перечень потребностей и тому подобное. Она разработала подробный опросник для регионов по проектам распределенной генерации, которые строятся или будут строиться, с целью выявления возможных проблем.
Сейчас уже есть информация от 18 регионов, что позволяет проводить анализ имеющихся проектов и правильно формировать запросы на оборудование для потенциальных.
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Вам же на восстановление энергосистемы целенаправленно США и Европа выделили миллиарды долларов и евро.
А ряд стран Европы, Балтика например, выделили оборудование для восстановления системы.
Что, уже успели эту помощь рассовать по карманам?
А теперь просите финансирование, тонко намекая на очередное повышение тарифов?
Офшори просють бабла..
Ще в липні вони "тонко" натякали, що восені по 7 грн зроблять.
Слава богу, з цим - жодних проблем.
Гроше у вас - аж з дупи лізуть!
абортаговномарафета, уймись. Тебе и 6 часов в день этого дерьма много.
Всі гроші счезають в режимі 24/7 - як тільки надходять....
задержан заместитель министра энергетики Хейло на взятке в $500 тыс Источник:
Шо вам ещё сказать.
Там традиция такая:
арестовал корпоративные права и недвижимость, принадлежащие бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины Владимиру Демчишину. Источник:
суд Киева арестовал украинца, участвовавшего в преступной схеме поставок угля с ОРДЛО за счет государственных предприятий Украины на общую сумму около 1,5 млрд грн. По данным СМИ, это советник экс-министра энергетики Украины Сергей Кузяра. Источник:
Вам пора в відставку, ваші зами доказують вашу ворожу працю.
Геть.