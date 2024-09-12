"Гигават Зеленского": в настоящее время построено около 60 МВт, - Кудрицкий
Только около 60 МВт в Украине пока построено из анонсированного "Гигаватта Зеленского".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью ЭП рассказал экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что на начало сентября профинансировано установление распределенной генерации общей мощностью 600 МВт.
"У меня другие данные. Возможно, за последние 2-3 дня построились сотни, но я, например, знаю цифру порядка 60 МВт", - отметил экс-глава "Укрэнерго".
На уточняющий вопрос, что речь идет о периоде с момента возникновения термина "Гигаватт Зеленского", Кудрицкий отметил: "Это вообще. Из которых одна станция подключалась полтора года. Вторая, насколько я знаю, введена недавно в работу".
Как ранее сообщалось, в августе Галущенко заявлял, что до конца этого года Украина сможет вернуть в работу почти 3 ГВт генерации дополнительно к уже восстановленной генерации электроэнергии. Однако для этого необходимо финансирование.
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патужно, паттужно !!!!
Потужно. Як і сам презедент.
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Той випадок, коли світлину зробив не ангажований фотограф...
А я маленький такой..... 😂👍
Одразу видно схему. 10% на будівництво, 90% в кишені.
Лампочка Ілліча.
******* совок.
ХазбулатГігават удалой...
- але вумний нА-ріт обрав найтупориліший джек-пот - Зєлєнского - Вирок-2019 - отже, живемо, як наголосували дебіли-експериментатори.. а зеленська влада не збирається навчатися навіть на життях живих, поки що, Українців, бо зеленські прийшли тупо красти
у мене це все вжЕ є, вже років з 15+ (наче знав про халепи), і на хаті і на дачі стоїть-працює "по пів-кіловата потужності, і там і там - навіть по гібридному (газ-бензин) генератору (свого часу це було навіть недорого, не аж так, як ото натепер).. вже виручило у лютому-березні 22го, коли десь з місяць не було світла і свій малий електротранспорт заряджав виключно "сонцем", коли все стояло або коштувало "мільйони" - а я їздив і хлопці на блокпостах офігєвали і фоткали, коли "дід" на електровєліку катався туди-сюди (а це - 150км в один бік)... та й зараз - це у допомогу і навіть значну економію з урахуванням ідіотсько-мародерського зєлєнского тарифу, бо Зеленське вкотре нажухало свій лохторат - не міняти тарифи під час війни..
- я ділюся десятирічним досвідом з притомними людьми і навіть "обучаємимі" зебілами - якщо вам не треба - до побачення - смокчіть зеленсько-хуйловську пісю монополістів.. - це ваша доля..
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Все просто як у шапіто. Виделені кошти на 540 МВт спишуть (вкрадуть) після чергового удару по генерації.
Сам намолов - сам і виконуй.