"Гигават Зеленского": в настоящее время построено около 60 МВт, - Кудрицкий

Только около 60 МВт в Украине пока построено из анонсированного "Гигаватта Зеленского".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью ЭП рассказал экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что на начало сентября профинансировано установление распределенной генерации общей мощностью 600 МВт.

"У меня другие данные. Возможно, за последние 2-3 дня построились сотни, но я, например, знаю цифру порядка 60 МВт", - отметил экс-глава "Укрэнерго".

На уточняющий вопрос, что речь идет о периоде с момента возникновения термина "Гигаватт Зеленского", Кудрицкий отметил: "Это вообще. Из которых одна станция подключалась полтора года. Вторая, насколько я знаю, введена недавно в работу".

Как ранее сообщалось, в августе Галущенко заявлял, что до конца этого года Украина сможет вернуть в работу почти 3 ГВт генерации дополнительно к уже восстановленной генерации электроэнергии. Однако для этого необходимо финансирование.

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