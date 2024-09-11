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Новости Война
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РФ била по некоторым энергообъектам более 40 раз, - Офис Генпрокурора

По деяких енергооб'єктах росіяни били понад 40 разів

В результате российских обстрелов энергосистемы Украины погибли 35 гражданских, более ста были травмированы.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Алексей Хоменко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Если энергетическую инфраструктуру возможно восстановить с помощью наших международных партнеров, то я хотел бы подчеркнуть, что эти удары унесли жизни гражданских людей, в том числе - работников энергетических предприятий. Погибло 35 гражданских людей в результате этих ударов, более ста человек были травмированы", - сказал он.

По его словам, ни один регион Украины не избежал атак на энергоинфраструктуру. По некоторым энергетическим объектам удары наносились более 40 раз.

Для ударов российские оккупанты применяли артиллерию и ракеты. В результате атак украинской энергосистеме нанесен ущерб на более чем 1 миллиард долларов.

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