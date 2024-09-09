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Рашисты обстреляли энергетические объекты в 7 регионах, - Минэнерго

Удари по енергетиці

Сегодня, 9 сентября, отключения электроэнергии не планируются. За минувшие сутки враг атаковал энергетические объекты в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Как отмечается, в Днепропетровской и Харьковской областях из-за обстрелов были обесточены подстанции и потребители. Питание частично восстановлено.

"В Донецкой области во время обстрела обесточивалось несколько подстанций, а также шахта. На момент инцидента в шахте оставались 74 работника, все выведены на поверхность", - говорится в сообщении.

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В Черниговской области в результате обстрела отключились воздушные линии, обесточивались 3,1 тысячи абонентов в 3 населенных пунктах.

"Благодаря усилиям энергетиков ситуация в энергосистеме остается стабильной, однако значительные повреждения, нанесенные массированными атаками врага, в частности одной из крупнейших атак на энергетику 26 августа, и дальше усложняют работу энергосистемы. К тому же российские войска не прекращают ежедневных обстрелов объектов энергетической инфраструктуры", - отметили в Минэнерго и призвали экономно и ответственно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы - с 17:00 до 22:00.
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Ну так, не дарма ж, сім'я замМіністра енергетики, грошенят дивно «назаробляли» млн грн, мабуть саме для цього ремонту??
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09.09.2024 11:40 Ответить
хай раночком карлсони прилетять на Шатурську ДРЕС. Тим більше, що поцифісти-гуманісти вже стулили пельки.
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09.09.2024 11:50 Ответить
под оборванные провода 220в можно миллионы списывать
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09.09.2024 14:27 Ответить
За три роки енергетичні об*єкти повинні бути готові до всього.
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09.09.2024 15:29 Ответить
 
 