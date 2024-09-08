Воздушные ЛЭП могут перенести под землю для защиты от российских обстрелов, - Минэнерго
Воздушные линии электропередач в Украине могут перенести под землю, чтобы обезопасить их от российских обстрелов. Это один из рассматриваемых в настоящее время вариантов.
Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник, сообщает Цензор.НЕТ.
"Перенос линий под землю - потенциально один из вариантов. На сегодня разработано значительное количество технических решений и проектов физической защиты объектов энергетической инфраструктуры с целью их обеспечения безопасности", - рассказал замминистра.
Он добавил, что энергетики в максимально быстрые сроки пытаются обустроить первый и второй уровни физической защиты энергообъектов.
"Несмотря на постоянные атаки врага на объекты гражданской энергетической инфрастуктуры, энергетики постоянно восстанавливают пораженные объекты, создают дополнительные системы защиты этих объектов", - сказал Колесник.
Чиновник добавил, что для обеспечения физической защиты и восстановления поврежденных объектов необходимо финансирование как из государственного бюджета, так и за счет международной помощи.
Пожалуйста, подождите...
До сих пор запланировано строительство около 14 000 км новых высоковольтных ЛЭП, и еще тысячи километров будут проложены в обозримом будущем. Миллиардные субсидии, выделение которых запланировало федеральное правительство, испарились после того, как https://www.dw.com/ru/%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%B4/t-17965128 Конституционный суд ФРГ признал частично неконституционным создание такого фонда в рамках бюджета за счет кредитов.
Добре, коли 73% тупі, як табурети. Можна їм загоняти будь-яку дичину і пиляти мільярди.
Оце цікаве життя настало...
ЛЕП під землю, атомні станції, як сортири "будують", мільярди дерев, мільярди дронів.
***** ніхто нічого не перенесе.
Але поговорити можна. Проєктів під це настворювати можна. Бабла під це напиляти можна.
І, чим безглуздіші проєкти, тим краще.
По подводу к зданиям бить смысла нету. В лучшем случае обесточишь дом. Ракет не хватит всё погасить. Да и по линиям передачи смысла бить нету. Ну завалишь ты столб. Его через несколько часов новый поставят. Бьют по подстанциям где стоит дорогое крупногабаритное оборудование. А особо - по электростанциям. А вот их под землю спрятать будет сложно. Да если и спрячешь, от них надо отводить тепло. Хорошо если там КПД процентов 90. А большая электростанция может вырабатывать больше гигаватта мощности. Так минимум мегаватт 100 улетит на выделение тепла, которое никуда не спрячешь. А ТАКОЙ источник тепла можно и со спутника заметить.
Разве что делать очень мелкие электростанции, которые будут близко к потребителю. Но это нужно перестраивать всю энергосистему.
В-третьих: стоимость электроэнергии будет в разы выше.
Сейчас 4,32 грн, а будет минимум 12 грн и это не учитывая девальвацию, а практически всё, что нужно для такой стройки нужно будет купить в Европе. Ещё где-то взять и обучить персонал.
Короче - звездёж.
Звездуны...
Плюс проект лет 50.
https://www.br.de/nachrichten/bayern/freileitung-statt-erdkabel-wie-gross-sind-die-vorteile-wirklich,UGMHuKS
а умножити на сутки-будем мати 5квт520ват. і давйте помножим це на тридцять днів(місяць)вийдеде 165 квт та 600вт,
це плюс бойлер 1,5квт на (5 літрів)і в нас на місяць виходить 104 квт це 2 людини, а 5 чоловік в моїх дітей це
(450квт на місяць)ось і маєм середній споживчий еквівалент,да в дітей (єлектроплита,бойлер,ну а опалення газзове).
так що в нас до війни і підчас війни , а скількі тирить сама влада-це абсурд!!!Ось і так що мені дала ця влада!!!
Нічого!Швидеб закінчилась ця війна і щоб можна було встати з ранку і не думаючи про її. Нехай щастить вам!!!(це моя думка)
Писали що за проект для підключення локальної (у контейнері) газо-генераторної беруть 1 млн грн.