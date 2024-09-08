Воздушные ЛЭП могут перенести под землю для защиты от российских обстрелов, - Минэнерго

Воздушные линии электропередач в Украине могут перенести под землю, чтобы обезопасить их от российских обстрелов. Это один из рассматриваемых в настоящее время вариантов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник, сообщает Цензор.НЕТ.

"Перенос линий под землю - потенциально один из вариантов. На сегодня разработано значительное количество технических решений и проектов физической защиты объектов энергетической инфраструктуры с целью их обеспечения безопасности", - рассказал замминистра.

Он добавил, что энергетики в максимально быстрые сроки пытаются обустроить первый и второй уровни физической защиты энергообъектов.

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"Несмотря на постоянные атаки врага на объекты гражданской энергетической инфрастуктуры, энергетики постоянно восстанавливают пораженные объекты, создают дополнительные системы защиты этих объектов", - сказал Колесник.

Чиновник добавил, что для обеспечения физической защиты и восстановления поврежденных объектов необходимо финансирование как из государственного бюджета, так и за счет международной помощи.

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