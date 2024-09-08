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Повітряні ЛЕП можуть перенести під землю для захисту від російських обстрілів, - Міненерго

Повітряні ЛЕП можуть перенести під землю для захисту від російських обстрілів, - Міненерго

Повітряні лінії електропередач в Україні можуть перенести під землю, щоб убезпечити їх від російських обстрілів. Це один із варіантів, який наразі розглядається.

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник, повідомляє Цензор.НЕТ

"Перенесення ліній під землю – потенційно один з варіантів. На сьогодні розроблена значна кількість технічних рішень та проєктів фізичного захисту об'єктів енергетичної інфраструктури з метою їх убезпечення", - розповів замміністра.

Він додав, що енергетики у максимально швидкі терміни намагаються облаштувати перший та другий рівні фізичного захисту енергооб’єктів.

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"Попри постійні атаки ворога на об'єкти цивільної енергетичної інфрастуктури, енергетики постійно відновлюють уражені об'єкти, створюють додаткові системи захисту цих об'єктів", - сказав Колісник.

Посадовець додав, що для забезпечення фізичного захисту та відновлення пошкоджених об'єктів необхідне фінансування як з державного бюджету, так і за рахунок міжнародної допомоги. 

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Топ коментарі
+35
Нормально - після таких заяв, цю потвору треба в дурку або в тюрягу відправити... Знайдіть фото лінії 750 кВ і просто уявіть - як її під землю запхати?!! Це не реально... Міненерго вас лайном годує..... Максимальна напруга кабелів з шитого поліетілену в Україні -110 кВ. Тобто тисячі кілоетрів ПЛ-750-330-220-110 кВ треба за космічні гроші запхати під землю... Це ж брєд.. Це ж бюджет США річний потрібен...
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08.09.2024 20:20
+30
Це такий брєд скажений, що ви навіть не уявляэте!!! **** цих підарів з Мінтопу треба гнати в шию і відразу в тюрягу.. бо крадуть та ні *** не роблять. Галущенко та його зами повинні сидіти.... **** хоч один притомний мені хай розповість - як **** лінію 750000 вольт , 500000 вольт, 330000 вольт запхати під землю?!!!!! Ця заява - це просто *******..... Це як Рогозін, який вже 10 років як базу на Луні побудував.
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08.09.2024 20:16
+22
не можу визначитись - в міністри призначають тільки наркоманів чи тільки олігофренів?
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08.09.2024 20:18
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машка Ти знаєш що є градація 0.38 6 10 20 35 110 220 330 500 750 кВ?
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08.09.2024 20:52 Відповісти
це дуже складне питання, бо багато незрозумілих цифр. Хай микола колісник, думає, його для цього призначили.
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08.09.2024 21:31 Відповісти
Для гуманітарія ці цифри - китайська грамота. Ви ще напишіть про "крокову напругу", "наведену напругу", електричне поле і чому клас напруги вище 220 кВ вже не регламентують ПБЕЕС
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08.09.2024 21:52 Відповісти
сам ти машка обмежена.
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09.09.2024 08:00 Відповісти
ты больной
До сих пор запланировано строительство около 14 000 км новых высоковольтных ЛЭП, и еще тысячи километров будут проложены в обозримом будущем. Миллиардные субсидии, выделение которых запланировало федеральное правительство, испарились после того, как https://www.dw.com/ru/%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%B4/t-17965128 Конституционный суд ФРГ признал частично неконституционным создание такого фонда в рамках бюджета за счет кредитов.
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08.09.2024 20:57 Відповісти
При Союзе у Японии купили беспилотник. Он от парафина газовые трубы большого диаметра чистит. Между компрессорными станциями запускается и на экране видно где он находится. Где то за Волгой, он застрял в трубе. Проводилась уникальная операция по вызволению его. Его волоком перли обратно к компрессорной. Когда то в трубе обнаружили свищ. Бригада раскопала..... зах..рили лом, как чопик и заварили. Вот он об этот лом и банулся
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08.09.2024 20:48 Відповісти
Цікаво, а у Міненерго задавалися питанням, чому саме ЛЕП ставлять такі високі і подалі?

Добре, коли 73% тупі, як табурети. Можна їм загоняти будь-яку дичину і пиляти мільярди.

Оце цікаве життя настало...
ЛЕП під землю, атомні станції, як сортири "будують", мільярди дерев, мільярди дронів.
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08.09.2024 20:33 Відповісти
Тут ще одна особа пропонувала поставити мега-павер-банки і заживити всю країну. Як в Австралії. Це ще квіточки. Скоро всю країну тут запропонують під землю перенести. І будемо, як Морлоки жити в романі Герберта Уелса
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08.09.2024 21:55 Відповісти
******* і робити - це різні речі.

***** ніхто нічого не перенесе.
Але поговорити можна. Проєктів під це настворювати можна. Бабла під це напиляти можна.

І, чим безглуздіші проєкти, тим краще.
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08.09.2024 22:14 Відповісти
Для того щоб пошкодити лінію 750-500 кВ треба пару Іскендерів.... Я б щє зрозумів розмови про побудову підземних підстанцій, але розміри підстанцій 750 кВ 500 кВ НЕК Укренерго вимірюються гектарами... Це просто побудова нової підстанції підземної з елегазовою ізоляцією... Це як Зеленського на Марс відправити з Єрмаком... Хоча, при таких заявах його чиновників - я би зкинувся на пороховий заряд - щоб цих дегенератів хоч на луну відіслати..
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08.09.2024 20:37 Відповісти
ну леп то жесть. а підстанції можна текнічно виконати. а підведення до будівль у Європі усе піздемне.
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08.09.2024 20:47 Відповісти
Под землю их собираются прятать от ударов.
По подводу к зданиям бить смысла нету. В лучшем случае обесточишь дом. Ракет не хватит всё погасить. Да и по линиям передачи смысла бить нету. Ну завалишь ты столб. Его через несколько часов новый поставят. Бьют по подстанциям где стоит дорогое крупногабаритное оборудование. А особо - по электростанциям. А вот их под землю спрятать будет сложно. Да если и спрячешь, от них надо отводить тепло. Хорошо если там КПД процентов 90. А большая электростанция может вырабатывать больше гигаватта мощности. Так минимум мегаватт 100 улетит на выделение тепла, которое никуда не спрячешь. А ТАКОЙ источник тепла можно и со спутника заметить.

Разве что делать очень мелкие электростанции, которые будут близко к потребителю. Но это нужно перестраивать всю энергосистему.
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08.09.2024 21:15 Відповісти
може як раз насав час її перестроїти. за автономне опалення б багатоповерхіках теж спчатки нили і не давали робити. а тепер будинки вже з ним проектують.
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09.09.2024 00:30 Відповісти
ясень пень, від ударів. ти дуже вумний, шо це замітив.
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09.09.2024 00:56 Відповісти
ЛЕП пошкодити пару искандерів треба.Це правда.Але відремонтувати - бригада електрікив та 4 години часу в середньому
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10.09.2024 17:50 Відповісти
Досить ***** писати... 4 години може зайняти тільки вивід в ремонт ЛЕП 750 кВ...(особливо з врахуванням постійних повітряних тривог). А якщо пошкоджена опора лінії 750-500 кВ то заміна її вимірюється в місяцях.. на заміну.. ЇЇ виготовляти і везти на місце робіт будуть декілька місяців..
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08.10.2024 11:00 Відповісти
Я знаю,що пишу,бо на відміну від тебе,"цю *****" всю бачив.А ти глупе хамло.
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12.10.2024 08:25 Відповісти
Ти тупо брешеш...
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18.10.2024 17:30 Відповісти
на це потрібні мільярди , створення нових комунікацій, нових схем подачі електрики. Безсумнівно, не під час війни. Просто зараз всі міністри створюватимуть пошвидше "нові проекти", щоб набити побільше кишені і передати посади іншим.
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08.09.2024 20:52 Відповісти
Оце як ******** так ******** скільки там 1м кабелю 500кВ коштує...
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08.09.2024 20:52 Відповісти
1 метр кабелю 330 кВ коштує 1000$
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08.09.2024 21:58 Відповісти
навіть німцям дорого.
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09.09.2024 08:01 Відповісти
Так ну про подстанции, трансформаторы под землёй я понять могу. Так например делают иногда в сейсмически неактивных регионах штатов, где частые ураганы, там, кстати, и ЛЭП закапывают, но в очень редких случаях (цена постройки в 3-7 раз дороже, обслуживание в ~ 2 раза), но отправить украинские ЛЭП под землю.... Это уже звездёж в 7 степени. Во-первых: в городах это сделать практически невозможно, во-вторых цена за облачная.
В-третьих: стоимость электроэнергии будет в разы выше.
Сейчас 4,32 грн, а будет минимум 12 грн и это не учитывая девальвацию, а практически всё, что нужно для такой стройки нужно будет купить в Европе. Ещё где-то взять и обучить персонал.
Короче - звездёж.
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08.09.2024 20:52 Відповісти
Плюс до цього 50 років на закопування магістралей.
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09.09.2024 00:49 Відповісти
Вот об этом я и пишу... . Окопов не хватает, но потратим деньги на закапывание ЛЭП.
Звездуны...
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09.09.2024 00:53 Відповісти
та не хватить бабла. німці ниють - дорого. а ремонт ще дорожче.
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09.09.2024 08:02 Відповісти
Не хватит, если действительно делать, а если просто попилить, то очень даже хватит.
Плюс проект лет 50.
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09.09.2024 08:48 Відповісти
У міненерго працюють дегенерати котрі не знають що таке електричний опір, і що є найкращим природним діелектриком.
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08.09.2024 20:55 Відповісти
Взагалі ЛЕП найменш уразливі до обстрілів.Колись і мініГЕСи були,і електростанції теплові на відходах,але не дуже воно потрібно нашій владі...
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08.09.2024 21:00 Відповісти
не за горами тариф для споживачів по 15.Потрібно заривати кабеля під землю ,а опори зрізати і продати ахмету ,так само продати кольорові метали із силових кабелів...Ото плять "шагами" засмерділо, що аж прорашистським енергетичним грабіжникам в Україні слина потекла....Аж страшно стає.щоббува своїми жадібними слюнями не захлеснулися....
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08.09.2024 21:06 Відповісти
Коли в Харкові рубали під ЛЕП лісопарк та екологи влаштовували мітінги з цього приводу, де закликали прокласти замість повітряної лінії підземний кабель, хтось підрахував його вартість, і цифра за кілометр там була така, що всі швиденько позакривали *******.
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08.09.2024 21:07 Відповісти
6 000 000 (миллионов) 1 км, цифра на пол года назад линии 10кВ без учёта проколов под жд/авто дорогами
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08.09.2024 21:25 Відповісти
Шо такое 10 киловольт? Ветка на какое-нибудь село? А там вполне себе взрослые 110 тянули.
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08.09.2024 21:51 Відповісти
Я даже не могу себе представить толщину той изоляции.
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08.09.2024 21:53 Відповісти
є картинка https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/energie/stromnetze-und-speicher/naturschutz/18757.html

https://www.br.de/nachrichten/bayern/freileitung-statt-erdkabel-wie-gross-sind-die-vorteile-wirklich,UGMHuKS
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09.09.2024 08:03 Відповісти
******* - не мішки ворочати! Бутусов з руснявим сео і фсбешною модерацією під слоганом "ідійоти, фсьо прапала" рулить. Курва, останні оплот чесних медіа - діфенс, тексти, новинарня і збруч. Решта - мертвечуківські ************.
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08.09.2024 21:08 Відповісти
Ото ти притрушене...
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08.09.2024 21:40 Відповісти
Хворий набір звуків... ну як зеленський і його містресс Єрмак..
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08.09.2024 22:04 Відповісти
Сховаєте лінії, ворог буде бити більше по підстанція, об'єктах генерації,де нанесена шкода може бути в сотні раз більшою.
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08.09.2024 21:40 Відповісти
ГОСПОДИ!!! "Астанавите Землю... я сойду"...
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08.09.2024 22:00 Відповісти
За цих зе-білів ви голосували! Питання хто з вас більший ідіот?!
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08.09.2024 22:03 Відповісти
Це один з варіантів тирить тирить! Так що я можу насать, комп включений (230Вт -загальна споживча енергія компа, та холодильника в годину,
а умножити на сутки-будем мати 5квт520ват. і давйте помножим це на тридцять днів(місяць)вийдеде 165 квт та 600вт,
це плюс бойлер 1,5квт на (5 літрів)і в нас на місяць виходить 104 квт це 2 людини, а 5 чоловік в моїх дітей це
(450квт на місяць)ось і маєм середній споживчий еквівалент,да в дітей (єлектроплита,бойлер,ну а опалення газзове).
так що в нас до війни і підчас війни , а скількі тирить сама влада-це абсурд!!!Ось і так що мені дала ця влада!!!
Нічого!Швидеб закінчилась ця війна і щоб можна було встати з ранку і не думаючи про її. Нехай щастить вам!!!(це моя думка)
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08.09.2024 22:29 Відповісти
Можливо програма-максимум замутити оплату приватній фірмі НДР. Теж буде чимало.

Писали що за проект для підключення локальної (у контейнері) газо-генераторної беруть 1 млн грн.
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08.09.2024 22:44 Відповісти
В міністерстві енергетики є хоч один енергетик?
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08.09.2024 22:46 Відповісти
тут не лише енергетиком треба бути. вони вчать класику у вузах. тут треба бути всебічно розвмнутим в різних сферах.
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09.09.2024 00:44 Відповісти
А шо,є некласичне ТОЕ?Релятівіське?Плоскоземельне?Олухі після вищів за це не чули?
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10.09.2024 18:06 Відповісти
ото плять наобирали, "Перенесення ліній під землю - потенційно один з варіантів" - я так розумію що інший потенційний варіант із перенесення е/е до споживачів космом був розглянут після третьої доріжки та відкинут бо телемарафону треба ж якось існувати
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08.09.2024 23:05 Відповісти
Це вже "перезавантаження" генерує нові кейси та ідеї Далі буде
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09.09.2024 06:23 Відповісти
Справа в у трьох речах Потужність,яку ви намагаєтесь передати,напруга та струм ,який цей потужності видповідае,та клятий дядько Ом,бог усіх електриків.Підземних кабелів,відповідно до тіх параметрів ЛЕП просто не існує. Є мрії о високотемпературной надпровідністі,но це поки що вологи мрії.
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10.09.2024 17:59 Відповісти
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