Повітряні ЛЕП можуть перенести під землю для захисту від російських обстрілів, - Міненерго
Повітряні лінії електропередач в Україні можуть перенести під землю, щоб убезпечити їх від російських обстрілів. Це один із варіантів, який наразі розглядається.
Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Перенесення ліній під землю – потенційно один з варіантів. На сьогодні розроблена значна кількість технічних рішень та проєктів фізичного захисту об'єктів енергетичної інфраструктури з метою їх убезпечення", - розповів замміністра.
Він додав, що енергетики у максимально швидкі терміни намагаються облаштувати перший та другий рівні фізичного захисту енергооб’єктів.
"Попри постійні атаки ворога на об'єкти цивільної енергетичної інфрастуктури, енергетики постійно відновлюють уражені об'єкти, створюють додаткові системи захисту цих об'єктів", - сказав Колісник.
Посадовець додав, що для забезпечення фізичного захисту та відновлення пошкоджених об'єктів необхідне фінансування як з державного бюджету, так і за рахунок міжнародної допомоги.
Будь ласка, зачекайте...
До сих пор запланировано строительство около 14 000 км новых высоковольтных ЛЭП, и еще тысячи километров будут проложены в обозримом будущем. Миллиардные субсидии, выделение которых запланировало федеральное правительство, испарились после того, как https://www.dw.com/ru/%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%B4/t-17965128 Конституционный суд ФРГ признал частично неконституционным создание такого фонда в рамках бюджета за счет кредитов.
Добре, коли 73% тупі, як табурети. Можна їм загоняти будь-яку дичину і пиляти мільярди.
Оце цікаве життя настало...
ЛЕП під землю, атомні станції, як сортири "будують", мільярди дерев, мільярди дронів.
***** ніхто нічого не перенесе.
Але поговорити можна. Проєктів під це настворювати можна. Бабла під це напиляти можна.
І, чим безглуздіші проєкти, тим краще.
По подводу к зданиям бить смысла нету. В лучшем случае обесточишь дом. Ракет не хватит всё погасить. Да и по линиям передачи смысла бить нету. Ну завалишь ты столб. Его через несколько часов новый поставят. Бьют по подстанциям где стоит дорогое крупногабаритное оборудование. А особо - по электростанциям. А вот их под землю спрятать будет сложно. Да если и спрячешь, от них надо отводить тепло. Хорошо если там КПД процентов 90. А большая электростанция может вырабатывать больше гигаватта мощности. Так минимум мегаватт 100 улетит на выделение тепла, которое никуда не спрячешь. А ТАКОЙ источник тепла можно и со спутника заметить.
Разве что делать очень мелкие электростанции, которые будут близко к потребителю. Но это нужно перестраивать всю энергосистему.
В-третьих: стоимость электроэнергии будет в разы выше.
Сейчас 4,32 грн, а будет минимум 12 грн и это не учитывая девальвацию, а практически всё, что нужно для такой стройки нужно будет купить в Европе. Ещё где-то взять и обучить персонал.
Короче - звездёж.
Звездуны...
Плюс проект лет 50.
https://www.br.de/nachrichten/bayern/freileitung-statt-erdkabel-wie-gross-sind-die-vorteile-wirklich,UGMHuKS
а умножити на сутки-будем мати 5квт520ват. і давйте помножим це на тридцять днів(місяць)вийдеде 165 квт та 600вт,
це плюс бойлер 1,5квт на (5 літрів)і в нас на місяць виходить 104 квт це 2 людини, а 5 чоловік в моїх дітей це
(450квт на місяць)ось і маєм середній споживчий еквівалент,да в дітей (єлектроплита,бойлер,ну а опалення газзове).
так що в нас до війни і підчас війни , а скількі тирить сама влада-це абсурд!!!Ось і так що мені дала ця влада!!!
Нічого!Швидеб закінчилась ця війна і щоб можна було встати з ранку і не думаючи про її. Нехай щастить вам!!!(це моя думка)
Писали що за проект для підключення локальної (у контейнері) газо-генераторної беруть 1 млн грн.