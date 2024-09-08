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Окупанти за добу атакували енергооб’єкти у шести областях, - Міненерго

Атаки РФ на енергообʼєкти

За минулу добу російська армія завдала ударів по енергетичних обʼєктах у шести областях України.

Про це повідомляє Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог атакував енергетичні обʼєкти у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській та Харківській областях.

У Харківській та Сумській областях через бойові дії знеструмлювалися підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено за резервною схемою.

У Донецькій області внаслідок артобстрілу території енергетичного об'єкта пошкоджено будівлю. Постраждалих немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія готує нові удари по українській енергетиці, маємо розвіддані, - Шмигаль

У Дніпропетровській області внаслідок атаки дрона на підстанції вимикалось обладнання, знеструмлювались побутові та промислові споживачі. Живлення частково відновлено.

Також у Міненерго повідомили, що у Київській області під час робіт на енергетичному об'єкті виявлено небезпечний предмет. Його було знешкоджено.

Читайте: Окупанти атакували енергооб’єкти у 4 областях, - Міненерго

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Топ коментарі
+4
мене бісить чому ми не атакуємо енергетику кацапії планомірно розподільчі станції трансформатори лінії леп ось курьська АЕС трансформаторні поля гадить але зелений мерзотник з пердаком не дають
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08.09.2024 16:16
+3
Це всі знають! Краще напишіть, що зроблено, щоб ця енергетична інфрастуктура вже не атакувалась окупантами?! Невже це вперше!? Набридло це щиняче скиглення! Не козаки, а якісь дітлахи з ясельної групи. Тьху....
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08.09.2024 16:08
+3
Варіант побудови засобів ураження пускових ворога, ураження заводів виробництва, транспортних засобів теж зеленими не розгрядається? Тому що якби на це витратили гроші, то не могли будувати дороги? Сталося так, що немає ні засобів ураження ворога, ні доріг, а ні грошей.
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08.09.2024 16:39
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Це всі знають! Краще напишіть, що зроблено, щоб ця енергетична інфрастуктура вже не атакувалась окупантами?! Невже це вперше!? Набридло це щиняче скиглення! Не козаки, а якісь дітлахи з ясельної групи. Тьху....
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08.09.2024 16:08 Відповісти
Ну якщо вам вдасться вмовити путєна не атакувати Україну ракетами... то, напевно, я особисто поставлю вам ящик віскі
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08.09.2024 16:13 Відповісти
Варіант побудови захисту зеленими клоунами не розглядається?
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08.09.2024 16:32 Відповісти
Варіант побудови засобів ураження пускових ворога, ураження заводів виробництва, транспортних засобів теж зеленими не розгрядається? Тому що якби на це витратили гроші, то не могли будувати дороги? Сталося так, що немає ні засобів ураження ворога, ні доріг, а ні грошей.
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08.09.2024 16:39 Відповісти
Зариємо під землю всі електростанції...
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08.09.2024 16:48 Відповісти
це не складно, сказочнік побудувати капоніри над трансформаторами це 2x2=4
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08.09.2024 16:53 Відповісти
"Капонір" над трансформатором побудувати неможливо, бо зверху заходять високовольтні дроти. Огородити частково (саме частково) можливо, але це хіба від уламків. Треба ж вже вилазити з інфантилізму і розуміти такі речі. Ці теми можна обговорювати десь на каналах Пояркова або Арестовича - вони творчі люди, в техніці не шарять - там поле непахане для подібних дискусій. Дякую, що хоч лінії електропередач 110 - 330 кВ не пропонуєте в землю укладати..
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08.09.2024 17:03 Відповісти
тут переважна кількість дописувачів не уявляють, як виглядає ПС, тому популістичні ділетантські ідеї закопувати трансформаторні поля дуже популярні. У нас вся країна - суцільний "офіс простих рішень".
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08.09.2024 19:53 Відповісти
Так то таке... А ще пропонували всю країну перевести на акумулятори за прикладом Австралії, мовляв там встановили мега-батарею
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08.09.2024 19:55 Відповісти
ну, це ідея гідна загальнонародного "офісу простих рішень" зразка голобородьківщіни 2019-го року.
А мега-акумулятор закопати у Більче-Волицьке ПСГ замість газу.
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08.09.2024 20:24 Відповісти
Це значно легше, ніж вмовити зєльону шоблу не красти!
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08.09.2024 16:37 Відповісти
Був договірняк - кацапи не атакували енергосистему з весни 23 року по весну 24 року, коли почалися атаки на НПЗ. Літом намагалися знову в договірняк, але Курськ все зірвав.
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08.09.2024 17:13 Відповісти
Розподільчі потужності хєрачили з обох боків, і цей процес не зупинявся ні в 23-му, ні у 24-му році. Різниця тільки у тому, що наші західні партнери (********** дубиною постачання зброї, особливо після квітневого інціденту), переконливо просили нас не завдавати ударів по російській генерації. Але після останньої атак на нашу генерацію ми на це трохи забили, і зафігачили по Каширській і Конаковській ДРЕС. Публічної реакції на ці удари з боку наших західних партнерів не було. Тобто вони це проковтнули, як і путін, У кремлі добре тепер зрозуміли, що наступними можуть бути якась Шатурська ДРЕС, або знов прилетить на Новочеркасську.
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08.09.2024 20:10 Відповісти
мене бісить чому ми не атакуємо енергетику кацапії планомірно розподільчі станції трансформатори лінії леп ось курьська АЕС трансформаторні поля гадить але зелений мерзотник з пердаком не дають
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08.09.2024 16:16 Відповісти
з чого ви взяли, що не атакуємо? якщо вам не приносять на стіл щоденно папку із звітом про уражені розподільчі потужності на росії, то це не означаю, що такі ураження не відбуваються. Але, нажаль, ми маємо недостатню кількість власних засобів ураження, тому пріорітет надається суто військовим цілям. А інформацію про такі ураження ми із зрозумілих причин на надаємо у СМІ.
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08.09.2024 20:33 Відповісти
если снесли один столб, лічильник и три обрыва воздушки это тоже атака энэргообьектов, Миндебилоэнэрго в курсе
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08.09.2024 21:46 Відповісти
 
 