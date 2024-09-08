Окупанти за добу атакували енергооб’єкти у шести областях, - Міненерго

За минулу добу російська армія завдала ударів по енергетичних обʼєктах у шести областях України.

Про це повідомляє Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог атакував енергетичні обʼєкти у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській та Харківській областях.



У Харківській та Сумській областях через бойові дії знеструмлювалися підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено за резервною схемою.



У Донецькій області внаслідок артобстрілу території енергетичного об'єкта пошкоджено будівлю. Постраждалих немає.

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У Дніпропетровській області внаслідок атаки дрона на підстанції вимикалось обладнання, знеструмлювались побутові та промислові споживачі. Живлення частково відновлено.

Також у Міненерго повідомили, що у Київській області під час робіт на енергетичному об'єкті виявлено небезпечний предмет. Його було знешкоджено.

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