Оккупанты за сутки атаковали энергообъекты в шести областях, - Минэнерго

За минувшие сутки российская армия нанесла удары по энергетическим объектам в шести областях Украины.

Об этом сообщает Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг атаковал энергетические объекты в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.



В Харьковской и Сумской областях из-за боевых действий обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено по резервной схеме.



В Донецкой области в результате артобстрела территории энергетического объекта повреждено здание. Пострадавших нет.

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В Днепропетровской области в результате атаки дрона на подстанции отключалось оборудование, обесточивались бытовые и промышленные потребители. Питание частично восстановлено.

Также в Минэнерго сообщили, что в Киевской области во время работ на энергетическом объекте обнаружен опасный предмет. Он был обезврежен.

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